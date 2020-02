Kaos efter 'Løvens hule': - Det har kostet mange penge

Torsdagens afsnit af 'Løvens hule' bød på en investering fra Jan Lehrmann og Jesper Buch, da de smed penge efter virksomheden Citatplakat, som Kasper Laursen og Oliver Hansen pitchede.

Investeringen var betinget af, at de blev slået sammen med skaberne af plakatvirksomheden Dialægt, som de to løver købte en del af i forrige sæson. Det lykkedes - selvom forslaget ikke blev modtaget med glæde i første omgang.

Det kunne seerne torsdag aften se på DR1, og efterfølgende kunne både Citatplakat og Dialægt mærke en øget interesse. Det fortæller Kasper Laursen til Ekstra Bladet.

- Det var en god aften, men man kan sige, at plakater ikke ligefrem er impulskøb. Det er ofte noget, der er lidt mere planlagt, så det er ikke, fordi salget er stukket fuldstændig af, siger Citatplakat-skaberen.

Han fortæller, at virksomheden omsatte for 60.000 kroner torsdag, hvilket dog er lidt mere end dobbelt så meget som en helt normal dag, hvor kunderne køber for cirka 25.000 kroner.

- Men det er for eksempel ikke lige så meget som en black friday, hvor vi omsætter for mere, fastslår han.

Ud over de to løver fik Kasper Laursen og Oliver Hansen yderligere to samarbejdspartnere i form af Nikolaj Viborg og Andreas Beck fra Dialægt. Foto: DR/Per Arnesen

En af årsagerne til, at salget ikke stak helt af, skal formentlig også findes i, at hjemmesiden ganske enkelt ikke kunne følge med hos Citatplakat.

De havde ellers taget deres forholdsregler og oprettet et køsystem, som kunderne blev placeret i, når de forsøgte at besøge citatplakat.dk.

Kasper Laursen har endnu ikke fået overblik over, hvor mange der faldt fra, inden de fik lov til at komme ind på siden, men dommen er klar:

- Det har kostet mange penge, lyder konklusionen fra medejeren.

Selvom det selvfølgelig er noget, der ærgrer dem, så tager de det ikke alt for tungt.

- Iværksætteri handler heller ikke om én dag, men om den lange bane, og her betyder det ikke så meget, om vi omsatte for 60.000 eller 560.000 kroner. Nu skal vi bare fortsætte udviklingen og skabe nye, fede produkter, og så er jeg sikker på, at det hele nok skal blive godt.

I stedet glæder han sig over den øgede interesse, der naturligvis kommer efter et tv-program i bedste sendetid.

- Vi var jo kendte i forvejen, men det er klart, at man kommer øverst i bevidstheden hos folk efter sådan en udsendelse. Og vi kan mærke, at især vores stativer har skabt interesse hos forhandlerne, fortæller Kasper Laursen, som fortsat glæder sig over, at de valgte at medvirke i 'Løvens hule'.

