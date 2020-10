Kaos for åben skærm: - Det er jo pinligt

Der venter 'Luksusfælden's økonomiske eksperter Carsten Linnemann og Kenneth Hansen noget af en opgave, da de tirsdag aflægger Rikke fra Køge et besøg.

Den 44-årige kvinde er økonomisk afhængig af sin ældste datter og sin eksmand. Så afhængig at hun bor på ubestemt tid på sofaen i stuen hos eksmanden, hvor hendes yngste datter på 17 år også bor.

Rikke har været på kontanthjælp det meste af sit liv og har i lang tid ikke haft noget job, men holder sig alligevel ikke tilbage fra at købe nyt tøj til sig selv eller datteren, få ordnet negle eller tage i solarie, som hun har abonnement på. Samtidig lukker hun øjnene for sine mange ubetalte regninger, som hun smider i skraldespanden uåbnet.

Men det kan ikke blive ved, og det må Rikke sande, da eksperterne gennemgår hendes økonomi. Her bliver det nemlig slået fast, at hun skylder over 500.000 kroner.

- Det her er simpelthen så langt ude, som det overhovedet kan være. For få måneder siden skete der det, at du satte dig ned sammen med Stephanie for at få et overblik over, hvor mange penge du egentlig skyldte. I fandt frem til et tal, der hed 4-500.000. I fandt frem til det rigtige tal. Men hvad sker der så? Der sker ingenting, lyder det fra en tydeligt frustreret Carsten Linnemann, der ikke tøver med at kalde situationen 'vanvittig'.

- Du tænkte ikke, at du måske lige skulle skrue ned for shoppingtøjet, byturene eller neglene? Du fortsætter med det her. Dine forældre har endda tidligere hjulpet dig for at komme på ret køl. Det har du heller ikke lært noget af. Du fortsætter bare, siger han videre.

Undervejs må Rikke flere gange trække sig fra eksperterne og gå ind i et andet rum, fordi tårerne presser sig på. Især da eksperterne adresserer, at hun hver måned sparer op til sin 17-årige datters 18 års fødselsdag, selvom hun ikke har råd, og samtidig låner tusindvis af kroner af andre familiemedlemmer, sidder Rikkes følelser ude på tøjet.

Rikke får støtte af sin ældste datter, Stephanie, i 'Luksusfælden'. Foto: Nent Group Danmark

'Udnytter dine nærmeste'

Det vækker især harme hos eksperterne, at Rikke låner penge af sin mor og datter. Til sin mor skylder hun svimlende 64.000 kroner.

- Du misbruger og udnytter de nærmeste omkring dig, og det er simpelthen ikke holdbart, lyder det fra ekspert Carsten Linnemann.

- Jeg synes, eksperterne er hårde ved mig. Jeg synes ikke, at jeg udnytter mine nærmeste. Jeg har haft brug for det, og de har været venlige at hjælpe mig, lyder det fra Rikke.

- Jeg er virkelig skuffet, lyder det undervejs fra datteren Stephanie, der har svært ved at forholde sig til, at hendes mors økonomi er så dårlig.

- Det er jo pinligt, konstaterer Rikke senere og fortæller, at hun er indstillet på at lave om i sin økonomi, hvilket blandt andet betyder farvel til solarie, byture og lån af mor og far.

Eksperterne er chokerede over, hvor galt det står til med Rikkes økonomi. Foto: Nent Group Danmark

Hvordan det går Rikke, kan du blive klogere på tirsdag aften klokken 20 på TV3 og Viaplay.