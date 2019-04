Kaos inden 'X Factor': Må forlade showet

Under to timer før den store 'X Factor'-finale i Forum Horsens udbrød der pludselig panik under generalprøven.

Da Alphabeat, som skal optræde under aftenens finale, skulle på scenen for at øve deres nummer 'Shadows', som de skal fremføre i finalen, blev bandets bassist, Anders Reinholdt, ringet op.

Hans kone havde fået veer, og han var derfor nødt til at haste mod sit hjem i København og forlade 'X Factor'-showet.

Derfor er en af bandets venner i al hast hentet til Horsens for at spille for bandet i stedet.

Alphabeat optræder fredag aften til 'X Factor'-finalen. Foto: Ritzau Scanpix

Havde det på fornemmelsen

Til Ekstra Bladet fortæller Anders Reinholdt, at han havde på fornemmelsen, at der var noget i gære, inden han gik på scenen under generalprøven.

- Jeg havde det på fornemmelsen, da jeg skulle på scenen. At der var noget under opsejling, siger han til Ekstra Bladet på en mobilforbindelse fra bilen mod København.

- Vi vidste jo godt, at der var en baby på vej, men min kone havde termin den 23. april, så det er 11 dage før tid, siger han.

Ifølge bassisten er hans kone dog i gode hænder.

- Jeg har lige talt med min svigermor, og hun er der. Hun har lige åbnet for jordemoderen, så jeg håber virkelig, at jeg når det.

I forvejen har Anders Reinholdt og hans kone en datter på tre et halvt år.

Ud over Alphabeat skal Scarlet Pleasure også optræde under aftenens finale.