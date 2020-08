Kaos på direkte tv: - Jeg vil ikke undskylde

'Jeg vil ikke undskylde'.

Sådan lyder den kontante melding fra Dennis Holm, der tirsdag aften var midtpunkt i 'Go' aften Live' på TV2.

Her havde kanalen inviteret Dennis Holm i studiet, efter han i de seneste dage er gået viralt på Facebook, da han i en video på det sociale medie nægtede at gå med mundbind, som nu ellers er krav i den offentlige transport over hele Danmark.

Abdel Aziz Mahmoud måtte dog tirsdag afbryde interviewet, der nærmest aldrig nåede at komme i gang, fordi Dennis Holm rejste sig op og opfordrede danskerne til at komme til demonstration og kaldte de danske politikere for 'klamphuggere, hundehoveder og hængerøve'.

- Nu skal du høre her. Jeg har noget virkeligt interessant at sige. Jeg er sikker på, at du vil elske det, ikke?, sagde han til Abdel Aziz Mahmoud, mens han rejste sig op og tog en seddel frem, inden han opfordrede til en fredelig demonstration senere på ugen.

- Nu får I jer nogle fucking nosser, og så får I jer noget selvrespekt og kommer op af den sofa, fortsatte han henvendt til seerne og gentog opfordringen til at komme til demonstration for 'at tage vores frihed tilbage'.

Abdel Aziz Mahmoud advarede Dennis Holm mod, at han ville blive cuttet af, og at interviewet ville blive afbrudt, hvis ikke han stoppede. Det havde dog ingen effekt.

- Nu skruer vi ned for din mikrofon. Jeg beklager virkelig, guys. Jeg havde virkelig håbet på en ordentlig diskussion, sagde Abdel Aziz Mahmoud, inden billedet klippede over til Petra Nagel, som var medvært.

Abdel Aziz Mahmoud måtte afbryde interviewet. Foto: Olivia Loftlund

Vil ikke undskylde

Selvom Dennis Holms indslag skabte kaos og forvirring under tirsdagens 'Go' aften Live', fortryder Holm det ikke dagen derop.

Det skriver han i et opslag på Facebook, hvor han ligeledes har delt en video fra episoden.

'Jeg vil ikke undskylde for at kæmpe for min og jeres FRIHED! Jeg kunne ikke være mere ligeglad med, om jeg får likes, opmærksomhed osv. FUCK DET! Ja, det kunne helt sikkert været gjort meget bedre! Men det var nu, hvad jeg kunne!', skriver Dennis Holm blandt andet i opslaget og fortsætter med at rette sin kritik mod de danske politikere:

'De, som skal tjene os, gør det ikke! Mærk nu efter. I ved det godt. Længe leve det suveræne, frie, levende menneske', skriver han videre.

Ekstra Bladet har forgæves ad flere omgange forsøgt at få et interview med Dennis Holm, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Tirsdag var Ekstra Bladet i kontakt med Abdel Aziz Mahmoud, der var vært på tirsdagens program. Han gjorde det klart, at han og Dennis Holm forud for interviewet havde lavet en klar aftale om præmissen for interviewet.

'Gæsten overholdt ikke vores aftale. Det er ærgerligt. Og så må vi afbryde interviewet. Jeg er hverken ked af eller glad for den situation. Men der var ikke andet at gøre,' skrev han i en sms om episoden.

Dagen derpå fortæller han på Instagram, at han har fået flere negative reaktioner i kølvandet på indslaget.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Abdel Aziz Mahmoud, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Herunder kan du læse TV2's reaktion på hele miseren.