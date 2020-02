Karina fra 'Lortemor' raser: - Mænd skal ikke belønnes

Det har aldrig været nogen stor nyhed, at forældrerollen kan være hård og barsk. Det kan seere af DR-programmet 'Lortemor' nu være vidne til.

Serien følger en række kvinder, der er mødre og bakser med hverdagslivets mange udfordringer.

En af dem er Karina Vridstoft Jørgensen, 37, som er mor til to, Tristan på 11 og Kaya på syv. Udover at holde styr på fodboldtræningen og madpakkerne arbejder hun omtrent 70 timer i ugen som selvstændig i et cateringfirma. Det kræver derfor nøjsom planlægning og et struktureret overblik for at få det hele til at gå op i en højere enhed.

Men for Karina Vridstoft Jørgensen er dette ikke noget problem. Hun mestrer både at være nærværende for sine børn samtidig med, at hun ikke går på kompromis med de mange arbejdstimer.

Problemet er snarere, at kvinder - indimellem - elsker at pege fingre ad hinandnen. Et fænomen, der i daglig tale er blevet døbt mommyshaming.

- Det har aldrig været nogen hemmelighed, at jeg har ofret noget tid med ungerne, fordi jeg har stået så meget i køkkenet i firmaet. Men det mest underlige ved det er, at kvinder udefra mener, at det er deres pligt at give mig dårlig samvittighed med det.

- Det er ikke mine egne veninder, der giver mig en løftet pegefinger, for de synes bare, jeg er pisse sej. Det kan f.eks. være en skolelærer, der sender mig en besked om, at Tristan savner sin mor til en planche-opvisning, der varer et kvarter. Undskyld mig, men jeg har ikke misset en eneste af mine søns skole-opvisninger, men alligevel skal jeg pludselig klandres for ikke at være der.

- At jeg vælger at ligge så meget energi i firmaet, gør jo også den forskel, at jeg faktisk kan være en bedre mor i sidste ende, for det er jo det, jeg elsker at lave.

Mænd som bipersoner

Egentlig havde Karina sagt ja til at medvirke i 'Lortemor', udelukkende fordi tv-skærmtrolden Petra Nagel ville følge andre kvinder, der som hende selv døjede med følelsen af at være en decideret lortemor.

Men efter et jobtilbud fra TV2 skiftede Petra Nagel DR ud og var ikke længere tilrettelægger på programmet. Det er en skam, mener Karina Vridstoft Jørgensen, for konceptet er ikke blevet til det, som hun i første omgang havde sagt ja tak til.

- Det betød jo, at min mand, Hasse, pludselig skulle medvirke i programmet. Og det havde jeg ellers lovet ham ikke kom på tale.

I serien følger man Karina og hendes familie på klods hold, hvor hendes mand, Hasse, f.eks. hjælper til med hverdagens pligter.

Og selvom at han også bidrager til at holde hjemmet pænt og ordentligt, er der slet ikke de samme krav for mænd, som kvinder lider under, mener Karina Vridstoft Jørgensen

- Det er helt tydeligt, at mænd, fordi de har støvsuget, nærmest forventer at få en medalje af den grund. Mænd skal ikke belønnes, bare fordi de også tager brodden af de kedelige gøremål. Jeg bliver så træt af det.

- Nogle gange ville jeg ønske, at det var os kvinder, der stod op for os selv, som kunne blive hædret. For ja, vi tager måske barnets første sygedag, og vi er måske mere synlige i, at vi tager opvasken, men det er et aktivt valg. Hasse og jeg har besluttet os for at gøre alting sammen. Vi er begge to lige, og derfor fortjener han ikke ekstra skulderklap for det ene fremfor noget andet.

'Lortemor' kan ses på DR, og det fjerde og sidste afsnit er netop udkommet på DRTV.