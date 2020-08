Katastrofe i TV3-program: - Det er pinligt

Deltagerne er pinlige over sig selv, efter at ingen gæster fik mad til den første servering i TV3-programmet 'Hell's Kitchen'

- Vi er uddannede kokke! Og vi kan ikke engang servere fem tallerkener?

Sådan lød det frustreret fra Peter efter den første servering i 'Hell's Kitchen'-restaurenten røg direkte i skraldespanden til stor skuffelse for de sultne gæster, der talte en række realitystjerner som Sasha Klæstrup og flere paradisoer fra 'Paradise Hotel'.

I TV3-programmet dyster både professionelle og amatørkokke på to hold - drengene mod pigerne - om at være sidste mand (eller kvinde) tilbage og dermed vinde muligheden for at skabe sig en karriere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Peter har ikke ligefrem medvind i første afsnit af 'Hell's Kitchen'. Da deltagerne skulle lave deres signaturretter, blev hans ret smidt direkte i skraldespanden. Foto: Olivia Loftlund

Men kendiskokken Jakob Mielcke, der står i spidsen for tv-restauranten, var mildest talt ikke tilfreds med de to holds første servering.

Efter holdene skiftevis havde kokkereret og kasseret mad i over en time, lukkede Jakob Mielcke køkkenet - uden at en eneste forret havde forladt køkkenet.

Intet samarbejde

Ekstra Bladet var med på settet under optagelserne og talte med deltagerne Peter, Elly og Johnny direkte efter det kæmpe nederlag for rullende kameraer.

Især Peter var stærkt berørt over katastrofen af en servering under de første optagelser i maj sidste år.

- Det første service var lige til at lukke op og skide i. Der var intet samarbejde. Vi havde aftalt, at vi skulle snakke sammen, men folk lukkede sig inde. Vi var jo ikke et hold. Vi gjorde det modsatte af det, vi aftalte.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jonass, Anne, Casper og Teitur fra 'Paradise Hotel' måtte gå sultne hjem fra 'Hell's Kitchen'. Foto: Olivia Loftlund

- Vi brugte 30 kammuslinger og 60 æg, og vi fik ikke serveret noget mad. Man kan slet ikke se sig selv i spejlet. Det er pinligt. Og så på fjernsyn, sagde Peter, der selv var ansvarlig for tilberede kammuslinger og fisken sammen med Amando.

- Det er hjernedødt

Johnny, som er på hold med Peter, er bestemt heller ikke stolt af indsatsen i køkkenet.

- Lad os bare sige at det er det mest pinlige, jeg nogensinde har oplevet. Jeg har måske kørt 50.000 kuverter igennem de sidste 14 år. Vi kan ikke engang køre fem. Det er hjernedødt. Vi var syv folk ude i køkkenet, og vi kunne ikke finde ud af at kommunikere, sagde han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Johnny tror, at en del af problemet er, at de er syv alfahanner samlet på ét hold. Det går bare skidt, når alle prøver at tage magten. Foto: Olivia Loftlund

Hvert hold skulle blot sørge for at få fem tallerkener ud over stepperne, men det lykkedes ikke for hverken drengene eller pigerne. Elly går dog fra nederlaget med noget mere oprejst pande end Peter og Johnny.

- Jeg har ikke tal på, hvor mange gange, vi lavede tingene om. Men det var første forsøg, så jeg håber, vi gør det bedre næste gang. Nogens faglighed er lidt under lavt niveau, men vi prøver at hjælpe hinanden.

- Det var for det meste kommunikationen, der var gal, men tingene blev ikke lavet ordentligt. Noget var råt, og noget var bare ikke godt nok, sagde hun.