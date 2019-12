Katastrofe: Storfilm trukket tilbage

I den engelsktalende del af verden bruger man udtrykket 'box office bomb' om en biograffilm, der ender med at blive en total fiasko ved billetlugerne.

I så fald er musicalen 'Cats' en regulær brintbombe. Fredag havde filmen premiere i USA og Storbritannien, og her formåede den kun at tjene beskedne 17,5 millioner kroner. Det skal måles mod et budget, der angiveligt ligger på den gode side af 650 millioner.

Det skriver New York Post.

Som det ikke var nok, er anmelderne heller ikke begejstrede for filmen, der blandt andet er havnet på The Hollywood Reporters liste over årets absolut værste film.

Distributøren, Universal Studios, har taget konsekvensen af den dårlige modtagelse og planlægger nu at genudgive filmen. Den gamle version bliver trukket tilbage, og amerikanske biografer vil mellem søndag og tirsdag modtage en ny version, der blandt andet skulle byde på forbedrede special effects.

'Cats' har blandt andet Taylor Swift, Judi Dench og Ian McKellen på rollelisten. Foto: Universal Studios

Meget usædvanligt

Ifølge New York Post er det uhørt, at en film bliver lavet om, mens den spiller i biograferne. Ekstra Bladets egen filmanmelder, Henrik Queitsch, er enig.

- Jeg har ingen erindring om, det nogensinde er sket før, siger han.

- Jeg tør ikke lægge hovedet på blokken, men umiddelbart kan jeg ikke komme i tanke om et fortilfælde.

Filmen, der kan prale af en stjernespækket rolleliste, har premiere i de danske biografer 25. december.

United International Pictures, der distribuerer 'Cats' i Danmark, oplyser til Ekstra Bladet, at der i skrivende stund ikke er nogen planer om at sende den nye version ud her i landet.

