Kendt DR-vært i swingerklub

DR K er snart klar med et nyt såkaldt 'trosprogram', der - med de to værter Adam Holm og Eva Selsing har som ambition at sætte moralen til debat.

Den frisindede ateist Adam Holm og den reaktionære kristne Eva Selsing er taget på tur rundt i Danmark for at møde virkelighedens moralske dilemmaer. Og for at diskutere, hvor frisindet har placeret os som mennesker i dag.

Og skal man tro pressemeddelelsen, kommer det ikke til at gå stille for sig. Blandt andet besøges en swingerklub, en kirke og et flygtningecenter.

Se også: Kendt tv-vært afslører: Har været konen utro fem gange

- Med ’Adam & Eva’ tager DR K seerne med ud på landevejene og til lokalsamfund for at diskutere moralske dilemmaer for vores tid. Det sker uden for studiet og i mødet med mennesker, hvis skæbner belyser, i hvilken grad den kristne tro har indflydelse på danskernes moralske værdisæt i dag, siger redaktionschef Mette Offenberg fra DR Historie, Tro og Perspektiv

Gennem otte programmer kører debattørerne Adam Holm og Eva Selsing gennem landet for at besøge blandt andet en swingerklub, et fængsel, en gynækologisk afdeling, en kirke, en hjemmegående mor og et flygtningecenter.

Gennem de i alt otte programmer, vil der blive diskuteret alt fra utroskab, straf og abort til kristendommens indflydelse, flygtninge, moderskab.

'Adam & Eva' har premiere på DR K 21. august 21.30