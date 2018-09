Kendt fra DR: Nu taler de ud om kæreste-rygter

Selvom de ikke kendte hinanden inden optagelserne, har de to dommere udviklet et stærkt venskab under 'Den store bagedyst'

Det er ikke til at se, at Markus Grigo og Katrine Foged Thomsen, der er dommere på det populære DR-program 'Den store bagedyst', kun har kendt hinanden i relativt kort tid.

Deres kemi er nemlig ikke til at tage fejl af, og efter de har mødt hinanden under optagelserne til det populære bage-program har de udviklet et stærkt venskab.

Det fortæller de to bage-dommere i et interview med DR.

- Der var bare noget mellem os fra dag et. Vi startede sammen på noget, hvor vi begge var på udebane. Det var jo en kæmpe arv, vi skulle løfte, og derfor rykkede vi hurtigt tæt sammen for at have en allieret, forklarer Katrine Foged Thomsen til DR.

- Kemien var der bare med det samme. Vi klikkede, og jeg håbede bare sådan, at Katrine og jeg ville blive det nye dommerpar, supplerer Markus Grigo.

Den nye sæson af 'Den store bagedyst' får premiere på DR lørdag kl. 20. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/ DR

Tror de er kærester

Selvom både Markus Grigo og Katrine Foged Thomsen begge er afsat til anden side, så er deres gode kemi ikke gået seernes næse forbi.

Her har flere ligefrem spekuleret i, om de to dommere er kærester.

Men selvom de to bruger de fleste af døgnets vågne timer sammen, når optagelserne til 'Den store bagedyst' står på, så er deres forhold altså kun venskabeligt.

Til Ekstra Bladet fortæller Markus Grigo, at han og Katrine Foged Thomsen blot griner af kæresterygterne.

- I bund og grund er jeg ligeglad. Katrine og jeg har grint af det her til aften. Kærester bliver vi aldrig, siger Markus Grigo med et smil.

Bruger mange timer sammen

Markus Grigo fortæller, at de to har udviklet god kemi, efter de har brugt mange timer sammen på optagelser.

- Vi har i den grad kemi. Vi griner af de samme dårlige vittigheder. Hun bliver aldrig træt af mig, uanset hvor tosset jeg og Timm - for den sags skyld - opfører os. Hun er lige så tosset selv. Rigtig, rigtig sød og sjov. Vi løber aldrig tør for talestof, når vi er sammen. Og så befinder vi os bare trygt og godt i hinandens selskab. På jobbet, som dommere, er vi utrolig sjældent uenige, siger han.

- Når vi er af sted sammen på optagelser, bruger vi mange timer sammen Kathrine, Timm og jeg. Mange timer i bilen, ved morgenbordet, ved aftensmaden og i løbet af dagen, når der er ventetid. Den tid giver god mulighed for at lære hinanden godt at kende. Vi kan tale om alt og bruger hinanden i med- og modgang både i forbindelse med arbejdet og vores liv i øvrigt, lyder det videre.

Ifølge Markus Grigo er venskabet til dommer-kollegaen blevet meget værdifuldt for ham.

- Vores venskab er blevet rigtig dejligt og vigtigt. Det er lidt som en flipperautomat. Lige så snart, vi er sammen, så klikker vi. Så sker der noget, masser af energi og informationer, altid højt musik og godt humør.

Du kan se første afsnit af 'Den store bagedyst' lørdag aften kl. 20 på DR1. eller dr.dk.