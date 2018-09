Kendt radiovært i angreb på P3: - Det er en skandale

Da Ekstra Bladets radiopris, Den Gyldne Mikrofon, blev uddelt fredag aften i Industriens Hus i hjertet af København i forbindelse med Prix Radio, var det for femte gang i træk værterne Dennis Ravn, Mai-Britt Vingsøe og Signe Krarup fra 'Go' Nova', der løb med sejren.

Efter prisuddelingen mødte Ekstra Bladet den populære trio til en snak om deres nyvundne pris, men her blev der også plads til at lukke lidt galde ud.

- Hvor fanden er P3? Jeg synes, det er en skandale, at de ikke er nomineret. De skal tage sig lidt sammen, sagde Dennis Ravn til Ekstra Bladet.

Læserne bestemmer

Det er Ekstra Bladets læsere, der både nominerer ti finalister og kårer vinderen af Den Gyldne Mikrofon, og her var P3 altså ikke i blandt.

- De har jo for nylig stjålet en af vores værter, så det er en start, og så må de tage den derfra, sagde Mai-Britt Vingsøe med et grin, og Dennis Ravn supplerede:

- De har rodet rundt længe, hvor de ikke har været nomineret til Den Gyldne Mikrofon, og det duer da ikke. Det er jo netop lytternes pris. Det er den, der er den vigtige. Vi må have dem op på hesten igen. De skal med i 'gamet' igen.

- Hvad kan de lære af jer, hvis de skal kæmpe med om sejren og Den Gyldne Mikrofon næste gang?

- Jeg tror bare, at vi har humoren med os. Det er der mange andre radioværter, der også har, men vi er bare et rigtig godt team, og det er helt klart vores styrke, lød det fra Mai-Britt Vingsøe.

Vandt i overlegen stil

Selv var 'Go' Nova'-værterne meget glade for at, at de kunne gå hjem med endnu en guldstatuette til samlingen og et skulderklap fra lytterne.

- Der er mange priser, der bliver uddelt her i aften, og der findes mange radiopriser, og det er selvfølgelig også vigtigt at blive anerkendt af branchen, for kommerciel radio har tit været 'lillebroderen', men det største er at bliver anerkendt af lytterne, sagde Mai-Britt Vingsøe til Ekstra Bladet umiddelbart efter, at værterne havde fået overbragt deres statuette.

I år var der som noget nyt hele to af de gyldne statuetter på højkant til den Gyldne Mikrofon. Én til den bedste radiovært, der når ud til hele nationen, og én til den bedste lokale eller regionale vært. Det er førstnævnte, som 'Go' Nova' nu kan prale med at være indehavere af for femte gang. Og det var i totalt overlegen stil, at de garvede radioværter hev prisen hjem.

'Go' Nova' har nemlig fået hele 55,91 % af stemmerne fra Ekstra Bladets læsere, mens Kirsten Birgit fra 'Den Korte Weekendavis' på Radio24syv endte som nummer to med 22,97 % af læsernes stemmer.

Selvom P3 ikke var nomineret til Ekstra Bladets radiopris, Den Gyldne Mikrofon, så blev det alligevel en ganske indbringende aften for DR og særdeleshed P3. Til den store prisuddeling Prix Radio sikrede DR sig hele 11 priser i forskellige kategorier, heriblandt 'Årets radiovært'.

Det har i skrivende stund ikke været muligt at få en kommentar fra P3.