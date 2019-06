Kendt reality-program vender tilbage

Gør dig klar til at føle dig gammel ... Er du klar? Godt.

Her kommer det:

Første sæson af realityprogrammet 'For lækker til love' havde premiere i april 2011. Selvom det altså føltes som i går, at vi fulgte utrolig kræsne danske singler i deres jagt på kærligheden gennem utallige akavede dates.

Nu er syvende sæson så landet på Viafree, hvor et nyt kuld kræsne singler står klar til at fælde dom over mindre lækre dates.

Sådan så det ud, da et tidligere kuld kræsne singler indtog København. Foto: Mogens Flindt

Simona går all in: En halv liter i hvert bryst

Blandt deltagerne er Jonas Ptak fra 'Paradise Hotel', Simona fra 'Prinsesser fra blokken' samt Julie Melsen fra 'Love Island'.

Endelig medvirker også 'Paradise Hotel'-baben Fie Maria Krügermejer, der da også har haft held i kærlighed. Efter optagelserne har hun nemlig fundet en kæreste - uden for programmet vel at mærke.

Derfor har hun også trukket sig fra programmet, som holdet bag allerede er i gang med endnu en sæson af.

- Ja, det er slut nu. Jeg har lige sagt nej til at lave mere. Det vil Daniel gerne have, griner Fie Krügermejer, der dog ikke er afvisende over for at lave mere tv.

- Det kan være, der kommer noget andet. Det behøver dog ikke være et datingprogram. Det gik op for mig, at det nok ikke er gennem tv, at jeg finder mit livs kærlighed, forklarede hun til Ekstra Bladet for en måned siden.

Se også: Realitydeltager snydt på nettet: - Han manipulerede med én