Kendt som 'fuckboy': Nu er alt ændret

SPOILER: I 'Paradise Hotel' bliver to deltagere rigere i tirsdagens afsnit. Mød den ene her

Mike Jensen er 23 år og kommer fra Ølsted, nær Frederiksværk, hvor han har opbygget sig lidt af et ry.

Ved sin entré i 'Paradise Hotel', som sker i tirsdagens afsnit, bliver han præsenteret som 'verdens største fuckboy'. Det er i hvert fald det vennerne kalder ham, men programmet blev filmet i april og maj måned sidste år, og siden er meget sket.

- Jeg har fået en kæreste efter 'Paradise Hotel', så jeg har taget det meget roligt, siger han og afviser, at det er en realitykendis.

- Det er en, jeg har kendt, siden jeg var en knægt. Vi har snakket sammen som venner, og så skete det bare. Nu holder jeg mig til en.

- Kan score hver gang jeg er i byen

Hun skal nu til at se sin kæreste slå sig løs i et af Danmarks mest omtalte realityprogrammer, hvilket hun ikke har det så fedt med.

- Hun har det ikke så godt med det, men hun kan ikke sige så meget. Det er en del af min fortid, og hun vidste, hvad hun gik ind til.

Folk manipulerer

I tirsdagens afsnit er det Mike Jensens tur til at ramme skærmen. Og selv om det efterhånden er så lang tid siden, at programmet blev filmet, at han har svært at huske i detaljer, hvad der skete, så husker han dog, hvordan de andre deltagere hev i ham og Awa, der også tjekker ind.

I programmet står Sarah Dohn og Türker Alici nemlig isoleret på hotellet, og de ser derfor en oplagt mulighed for at forbedre deres egen position i Mike.

- Vi er de nye, og folk manipulerer for at bruge os til deres fordel, det er jo klart. Men jeg syntes faktisk, folk tog relativt godt imod mig. Det var okay.

Mike Jensen kender allerede Marco hjemmefra. Foto: Nent Group Danmark/Janus Nielsen

Blandt deltagerne på hotellet er også Marco, som Mike kender hjemmefra.

- Mig og Marco er begge fra Frederiksværk. Vi kender ikke hinanden på den måde, men vi ved, hvem hinanden er og har mødt hinanden i byen. Det betyder noget et sted, hvor alle ellers er fremmede. Han kunne give mig lidt mere insider-viden, og jeg ville turde at stole mere på ham, når han sagde noget, forklarer Mike, der fik en blandet start på hotellet.

Gjorde latterligt ondt: Forklarer tosset tatovering

Enkelte af pigerne mente nemlig, at hans smilehuller var søde, mens andre mente, at han var for lav og for meget en drengerøv. Det har han det fint med.

- Det er fint nok, at de siger det. Folk må have deres mening. Man kan ikke være enhvers smag.

Hvordan det går Mike Jensen i programmet kan ses på streamingtjenesterne Viaplay og Viafree.