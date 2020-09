Kendte med i 'Korpset': - Det bliver ikke 'light'

12

39-årige Sophie Fjellvang-Sølling er tidligere professionel skiløber og har blandt andet deltaget i flere verdensmesterskaber og et enkelt OL. I 2017 blev hun færdiguddannet tandlæge, som er hendes primære karriere i dag, men hun arbejder også som coach og har stillet op i konkurrencer i bodybuilding og bikinifitness.

I dag dyrker hun crossfit, løb og kitesurfing og træner fem gange om ugen. Hun har sagt ja til 'Korpset' for at få et afbræk fra hverdagens hamsterhjul - og fordi hun elsker at blive presset udover sin egen grænse.