Kevin erkender: - Det lyder vildt arrogant

Kevin Magnussen kører for at blive verdensmester. I aftenens løb starter danskeren dog langt tilbage i feltet

- Min drøm har altid været at blive verdensmester i Formel 1.

Kevin Magnussen har aldrig lagt skjul på, hvad hans ultimative drøm er, og i et nyt program på TV2 Sport åbner den ellers ret private danske racerkører lidt op for sider af sig selv, som offentligheden kun sjældent får at se.

Det er Emil Midé Erichsen, der har inviteret 26-årige Magnussen ombord på Havana, og det bliver til en snak om op- og nedture samt bristede og ultimative drømme i programmet 'Emil og Kevin på Havana'.

- Jeg kan mærke, at det, der gør mig lykkelig nu, er mine drømme, som ikke har noget med Formel 1 at gøre, siger Kevin Magnussen. Foto: Jan Sommer

Blandt andet fortæller Kevin Magnussen, at Formel 1 i sig selv aldrig har været målet for ham. Han vil vinde, og han vil være verdensmester.

- Det lyder vildt arrogant at sige, for jeg nyder at køre Formel 1, og jeg elsker, at jeg er kommet dertil. Men drømmen har altid været at vinde,siger han.

Emil Midé Erichsen minder ham om, at der er flere astronauter end Formel 1-kørere i verden, og at det dermed er et utroligt lille nåleøje, Magnussen er kommet igennem.

Kevin Magnussen fortæller også i premiereprogrammet, at hans fremtidsdrømme har ændret sig på det seneste.

- Jeg kan mærke, at det, der gør mig lykkelig nu, er mine drømme, som ikke har noget med Formel 1 at gøre. De almindelige ting som at blive far, skabe en familie og få et hjem en dag, siger han.

Kevin Magnussen blev i sommer gift med Louise Gjørup. I aften skal han forsøge at skabe mirakler i Haas-raceren, der ikke lige frem har været blandt de hurtigste i feltet i denne sæson.

Magnussen starter 17. i Mexicos grandprix, der køres klokken 20.10 dansk tid.

