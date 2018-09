Kirsten Birgit er gået i sort

Ekstra Bladets radiopris, Den Gyldne Mikrofon, uddeles i år for 12. gang - og det bliver med et tvist. Vi uddeler nemlig hele to priser til landets bedste radioværter

Fredag den 28. september uddeles Ekstra Bladets radiopris, Den gyldne Mikrofon, til den eller de værter, som avisens læsere synes gør det allerbedst i æteren.

De ti nominerede har fået at vide, at de er med i kapløbet om Den Gyldne Mikrofon 2018, og derfor har de sendt en lille videohilsen i håbet om at sikre sig ekstra mange stemmer, når selve afstemningen går i gang - og det gør den på fredag, når alle videoer er blevet præsenteret her på ekstrabladet.dk.

I år er der som noget nyt hele to af de gyldne statuetter på højkant. Én til den bedste radiovært, der når ud til hele nationen, og én til den bedste lokale eller regionale vært. Her kommer en video fra hver kategori:

Kirsten Birgit Kretz Hørsholm er nomineret for at styre lytterne godt gennem 'Den korte radioavis'. Den seneste tid har der dog været en del spekulation om, hvad i alverden der sker med Kirsten Birgit og hvilken kanal hun sender fra. Videohilsenen fra seniorkorrespondent kaster ikke lige frem lys over det. Se klippet herover.

Balladeradio

På lokalradioen i Vejle, VLR, er Kongemanden Jakob Lund nomineret for sit værtskab på 'Kongetimerne'.

- Det betaler sig åbenbart at lave lidt balladeradio, hvor man stikker røven frem i klaskehøjde, siger han blandt andet. Se Kongemandens video her:

Det er fra klokken 16 i dag, at afstemningen blandt de nominerede skydes i gang.

Vinderen af Den Gyldne Mikrofon kåres ved stor prisfest i København fredag 28. september, hvor Prix Radio hylder radiobranchen.