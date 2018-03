Kjeld tabte 38 kilo på fire måneder: Dét vejer han i dag

I sensommeren havde TV3 premiere på et nyt vægttabsprogram, der fik navnet ’Den store vægtkamp’. Her dystede talrige danskere fordelt på flere programmer om at tabe sig mest i procent over en periode på fire måneder.

De endelige optagelser kom i kassen i august, hvor Kjeld Severinsen kunne lade sig hylde som programmets første vinder. Han startede programmet med en kampvægt på 132,4 kilo og sluttede med en vægt på 94,8 kilo. Et vægttab på hele 37,6 kilo.

Siden er gået syv og en halv måned, og da Ekstra Bladet fanger Kjeld Severinsen over telefonen, erkender han da også, at der er kommet lidt kilo til. Men ikke mange.

- Det er gået fint. Jeg tabte mig yderligere ned til 91 kilo, men efterfølgende har jeg taget lidt på igen. Det blev jul, og jeg har været lidt ude at rejse, men jeg holder mig på 96-97 kilo nu, forklarer han og konkluderer selv.

- Det er helt sikkert en sejr.

Kjeld gennemgik en kæmpe forvandling i programmet. Foto: TV3/Stine Tidsvilde

Kedelig fætter

Den største sejr er dog, at han har halveret sit medicinforbrug af diabetespiller.

- Min læge har sagt, at vi skal snakke sammen efter et års tid og se, hvordan det er gået, fortæller han.

- Hvordan har det været at stå på egne ben?

- I starten var det rimelig ok, fordi jeg var inde i en rytme, men da vi nåede juletid med alle arrangementerne, der var det hårdt. Man vil jo ikke sidde og være den kedelige fætter, som ikke skal med ud og spise. Så imens vi spiste, var det fint, men ugen efter fik man dårlig samvittighed, forklarer Kjeld Severinsen.

Modstanderen i finalen, Carsten, kunne også fremvise et stort vægttab. Foto: TV3/Stine Tidsvilde

Og netop den dårlige samvittighed er noget, han stadig arbejder med.

- Jeg har skullet lære, at det ikke er jordens undergang at tage et par kilo på, og det var svært i starten. Problemet er, at man ikke ser det som to kilo, det kunne ligeså godt være 20, det eneste, man ser, det er, at man har taget på. Det er noget psykologisk, der sker i ens hjerne. Så det har jeg kæmpet med, erkender han.

Knæet brokker sig

Træningen er heller ikke på samme niveau, som det var i programmet. For tiden træner Kjeld Severinsen to gange om ugen, men han håber at kunne øge antallet af træninger til det dobbelte. Det kræver dog, at han bliver den knæskade, man også så i programmet, kvit.

- Knæet er blevet bedre, men det brokker sig stadig. Jeg har langt om længe aftalt med mig selv, at jeg skal til lægen, så jeg kan finde ud af, hvad der er galt. Jeg prøver at cykle og ro så meget, jeg kan, men jeg kan også mærke, at hvis jeg presser mig selv, så begynder knæet at brokke sig.

Dårligt knæ eller ej, Kjeld Severinsen er sikker på, at han aldrig bliver den bamse, man så i programmets første uge.

- Jeg har billedet fra dengang på min telefon, og på arbejdet har vi alle personalebilleder, hvor jeg stadig har det gamle med det store, tykke hoved. Jeg har simpelthen bedt dem om at beholde det som en påmindelse om, hvordan det var engang. Jeg skal aldrig nogensinde derop igen. Aldrig, siger han.

Carsten: Har taget lidt på

Hans medfinalist Carsten Brandsborg har formået at holde vægten i rimeligt omfang siden programmets afslutning. Da den sidste optagelse var i kassen, havde han tabt sig 18 kilo.

- Jeg må indrømme, at jeg har taget fire kilo på, men nu er jeg inde i kampen igen. Jeg vejer i dag 84 kilo og målet er, at jeg rammer 80 kilo inden 1. april, siger han, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Han har dog – ligesom Kjeld – kæmpet med at få helbredet til at fungere. Da han trænede før jul, sprang han en mavemuskel, hvilket gjorde, at han ikke kunne træne.

- Jeg har været syg i tre måneder, men det er selvfølgelig ikke nogen undskyldning. Det var henover julen, hvor jeg gav mig selv plads til at nyde livet lidt. Jeg har stadig tabt mig en del kilo, så det panikker jeg ikke over.

Inden programmet fortalte Carsten Brandsborg, hvordan han var ved at 'æde mig selv ihjel' og plaget af 'vild astma'. Alt det er slut nu.

- Ja, det er det. Jeg er ikke syg med astma mere eller plaget af mavesyre, selv om jeg har taget få kilo på. Jeg har stadig en god livsstil. Konen og jeg er blevet enige om, at kostplanen ikke behøver at være helt stramt, for vi skal også huske at leve livet i vores alder, griner han.

- Hvordan har du haft det med at bevare motivationen efter programmet sluttede?

- Det har ikke været noget problem. Jeg elsker at træne og især muskler. Jeg elsker det, og det er mit liv at komme i træningscentret. Derfor blev jeg også en smule nedtrykt over, at jeg ikke kunne træne. Det var satans, at jeg skulle sprænge en mavemuskel. Det er blevet en del af mit liv at gå og hygge mig i FitnessDK.

- Hvad er målet fremadrettet?

- Målet er, at jeg skal leve rimeligt, men med plads til fest og farver. Der er kun én, der er ansvarlig, og det er dig selv, slutter han af.