Kjeldbjerg afslører: Derfor vender 'Robinson'-legender tilbage

'Robinson Ekspeditionens' mangeårige vært Jakob Kjeldbjerg var rasende, da Ekstra Bladet fangede ham over telefonen i midt-september sidste år.

På tv-skærmen havde man kunnet følge, hvordan veteran-deltagerne Mathias Lynge og Michael Backer brød ekspeditionens ellers såre simple regler og anskaffede sig mad ved at besøge nærliggende landsbyer på øen.

Det havde været et mareridt at opleve under optagelserne, og da deltagerne ikke udviste skyggen af anger efterfølgende, blev det for meget for Jakob Kjeldbjerg, der i Ekstra Bladet gav sin arbejdsgiver et ultimatum forud for 2018-sæsonen.

- Det kan være, at produktionen og TV3 mener, at der er nogle gamle deltagere, der skal med, men så skal de vælge en ny ekspeditionsleder i samme ombæring, tordnede den faste vært siden 2004.

Bum!

Sidste års 'Robinson Ekspeditionen' blev ramt af en skandale, da Mathias Lynge og Michael Backer besøgte en landsby på øen, der kaldes øde.

Tre vender tilbage

Alligevel kunne Ekstra Bladet i juli afsløre, at Richard Asklund, der deltog i 2016 og fik det kærlige tilnavn Kong Richard, i år vender tilbage til ekspeditionen sammen med Dan 'The Man' Marstrand og vinderen fra år 2000 Sonny Rønne Pedersen.

Da Ekstra Bladet onsdag møder Jakob Kjeldbjerg i det centrale København, kan han løfte lidt af sløret for, hvilken rolle de tilbagevendte får. Han indleder dog forsigtigt. For folk har ikke glemt citatet fra september.

- En tidligere vinder, Søren Engelbret, taggede mig og skrev 'man har et standpunkt, til man tager et nyt'. Det har vakt nogle følelser, og jeg har måttet tage imod mange kommentarer på Instagram. Men det er min egen skyld. Det ved jeg godt, siger Kjeldbjerg.

- Men hvorfor er der igen gamle deltagere med. Du var ret klar i spyttet?

- Min kommentar omkring det er, at det bliver spændende at se, hvor længe de bliver. Temaet i år er helte mod skurke, men det er en farlig leg at lade produktionen tage stilling til, hvem der er helte, og hvem der er skurke, siger Jakob Kjeldbjerg og understreger, at man heller ikke har lyst til at påtage sig det ansvar.

- Siden 2013 er vi virkelig gået op i at sørge for, at vi forholder os neutrale i forhold til programmets udvikling. Så nytter det ikke noget, at jeg går ind og dikterer, hvem der er helte, og hvem der er skurke. Og det er derfor, at vi allierer os med de her tre legender, som blev udnævnt til de største helte og skurke.

Vi må se, hvor længe de bliver i ekspeditionen, lyder det fra Kjeldbjerg om de tre gamle deltagere, som får en rolle i årets ekspedition. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sætter holdene

Jakob Kjeldbjerg fortæller, at Dan Marstrand, Richard Asklund og Sonny Rønne Pedersen siden castingprocessen har studeret videoklip og interviewsituationer med deltagerne. De har også læst aspiranternes egne beskrivelser, hvor de fortæller, hvordan de vil vinde programmet.

- Så har de på baggrund af det - og efter alvorlige diskussioner - fundet ud af, hvem der er helte, og hvem der er skurke. Og det er det, der sker i starten.

- Så de sætter holdene?

- Det gør de. De er mine konsulenter så at sige. Hvorvidt de så bliver der som holdkaptajner, eller hvad der kommer til at ske, det må man se, når programmet begynder.

Dan Marstrand blev folkeeje, da han vandt 'Robinson Ekspeditionen' i 1999. Foto: Søren Osgood

Fik en reprimande

- Dan Marstrand har jo meget kategorisk nægtet, at han skulle deltage i Ekspeditionen?

- Ja, og jeg har bramfrit sagt til dig, at jeg ikke vil have gamle deltagere med i min ekspedition. Men det må seerne spekulere i, indtil det bliver vist.

- Hvordan har du det med, at de her tre gamle deltagere er tilbage? Nye deltagere eller ej. De er jo med i programmet.

- Jeg har sagt det, der skal siges. Hvorvidt de bliver eller ej, det må du og læseren vente med at se.

- Så vidt jeg kan forstå, var din kommentar ikke clearet med cheferne hos TV3?

- Nej, jeg havde ikke fået den clearet. Jeg fik vel det, man kalder en mild reprimande fra min chef. Men havde jeg spurgt om lov, havde de nok sagt nej, og så havde jeg ikke sagt det, fordi jeg er loyal.

I en trailer for sæsonen ser man de tre legender ankomme til stranden med hvert sit flag. Ét sort, ét lilla og ét gult. I de senere år har 'Robinson Ekspeditionen' opereret med tre hold. Derfor passer det fint, at det éne hold skal bestå af skurke, det andet af helte - men hvad så med det tredje hold?

- Ja. Det vil vise sig, for de skal i virkeligheden tilkæmpe sig en identitet. Det bliver også en af de sjove ting, siger Jakob Kjeldbjerg.

'Robinson Ekspeditionen' har premiere på mandag klokken 20 på TV3.