Kjeldbjerg kan ikke fordrage dem: - Men vi kan ikke undgå det

Det sidste afsnit af en ny sæson af 'Robinson Ekspeditionen' løb mandag aften over skærmen. Her kunne 26-årige Nis Prio lade sig krone som vinder efter en hård finale.

Efter sæsonen er Jakob Kjeldbjerg godt tilfreds med det, han har set på skærmen i den første sæson med Mastiff som produktionsselskab. De overtog fra Strong før sæsonen, og den mangeårige vært har kun godt at sige om den sæson, det nye hold har stået bag.

- De har gjort det forrygende med dette program, som dine læsere har nydt og nærmest har revet sig til blods over. Folk har jo virkelig været oppe at køre, og for mig er der ingen tvivl om, at årsagen til, at seerne lader sig rive mere med af 'Robinson' end så mange andre realityprogrammer - nogle af dem laver jeg jo selv - er, at det er helt almindelige mennesker, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er dig og mig, det er naboen, det er bare helt almindelige danskere, som sulter og bliver pressede blandt folk, som de elsker og hader. Og hvad sker der så? Dét er fascinationen. Vi gør jo ikke noget. Vi har en ramme, men vi lader deltagerne selv udfolde sig. Og jeg må sige, at jeg synes, at denne sæson har været helt oppe at ringe.

Sådan har konceptet været, siden programmet kom tilbage i 2013, og sådan bliver det også, når den nye sæson rammer skærmen næste år.

- Det er på plads, at der kommer mere 'Robinson Ekspeditionen', og jeg vil også gerne melde ud, at jeg også er ekspeditionsleder næste år, afslører 50-årige Jakob Kjeldbjerg.

Jakob Kjeldbjerg tror ikke på, at 'Robinson Ekspeditionen' kan undgå de såkaldte kvittere i fremtiden. Foto: Jan Sommer

'Der kommer kvittere'

Både Lars Gade og Louise Camilla Haustrup trak stikket i utide og valgte at forlade 'Robinson Ekspeditonen' i løbet af den netop overståede sæson.

De meldinger blev bestemt ikke modtaget med glæde hos Jakob Kjeldbjerg, der aldrig har lagt skjul på, at han ikke kan fordrage de såkaldte kvittere.

Dermed kunne sæsonen ikke følge op på 2018-udgaven, hvor ingen deltagere forlod ekspeditionen i utide, fordi de ikke gad mere.

- Kvitterne i år var indenfor den kategori, at man skal tænke sig godt om, inden man melder sig. Det var altså to mennesker i meget god form, der gav op, fordi de ikke kunne klare det, siger han.

Derfor har Jakob Kjeldbjerg egentlig også opgivet håbet om, at der igen kommer en sæson uden kvittere.

- Jeg tror ikke på, at vi kan undgå det. Der kommer kvittere. Jeg tror, at sidste år, hvor der ingen var, var helt exceptionelt. Jeg kalkulerer med en kvitter eller to, og det er bare med til at bekræfte, hvor hårdt 'Robinson Ekspeditionen' er, lyder det fra værten.

