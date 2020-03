Klam leg i knaldeprogrammet: - Føj for satan!

Det går ikke stille for sig, når 'Ex on the Beach'-deltagerne fester i villaen

'Ex on the Beach'-deltagerne holder igen fest i de nye afsnit af programmet, der nu kan ses på Dplay, og for at det ikke skal blive for kedeligt, skal der skal nye ting.

Det står Jeppe for, men det er - desværre for ham - noget, som ender med at ramme 'Ex on the Beach'-deltageren selv.

- Han får foreslået, at den, som låget rammer, skal drikke saft fra min røv og direkte ned i munden, fortæller Asbjørn, som efterfølgende vist godt kan høre, hvor langt ude idéen egentlig er.

- Det er fuldstændig et galehus. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Men jeg synes, det er pissesjovt, og jeg lægger meget gerne røv til, at Jeppe skal drikke.

Jeppes 'gode' idé ender med at gå ud over ham selv. Foto: Dplay

Jeppe får slået fast, at han tager opgaven i stiv arm, og han gennemfører da også den klamme selskabsleg. Og efterfølgende er dommen kontant:

- Føj for satan, fastslår han.

Du kan se selskabslegen i klippet over artiklen, mens du kan se de nye afsnit på Dplay.