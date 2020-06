Klamt: Dansk realitydeltager får nok

Fyrene fra 'Ex on the Beach' bliver kastet ud i benhård træning, og det går ikke så godt for hårdpumpede Robin

'Ex on the Beach'-deltageren Robin Christensen er hakket som få, men bag de store muskler gemmer sig - efter hjemkomsten fra programmet - en hulens masse alkohol.

Det går ikke godt i spænd med benhård træning, som er netop det han og to andre realitydeltagere skal igennem i 'Efter Ex'. Her har den tidligere bodybuilder Oliver Filthuth sammensat et træningsprogram, som realitykollegerne skal igennem.

Det er hårdt for særligt Robin.

- Jeg har drengene ved siden af mig. Jeg har Victor, som er ved at dø, og jeg har Robin, som er ved at kaste op, fordi han har været i byen i går. Det er sgu ikke den fedeste kombination. Jeg står bare og hygger mig, fortæller Nicklaes Olsen om den ene af prøvelserne.

Robin erkender da også, at han er en presset ung mand.

- Jeg er lige på grænsen til at brække mig udover det hele, konstaterer han.

- Er der nogen, der har en spand?

Det er der ikke, men maven bliver immervæk tømt kort efter.

