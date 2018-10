'Klar, parat, seerrekord!': Vild succes for 'Den store bagedyst'

DR har fået flere til at følge med i 'Den store bagedyst' ved at ændre sendedag

Det blev af mange betragtet som et sats, da DR besluttede at flytte et af deres mest populære underholdningsprogrammer fra den velkendte onsdags-sendetid til lørdag.

Begrundelsen var blandt andet, at Familien Danmark på den måde havde tid til at bage sammen om søndagen, hvor de kunne afprøve nogle af de opskrifter, de havde set aftenen forinden.

Om danskerne er begyndt at bage mere om søndagen, vides ikke. Sikkert er det dog, at de stadig er vilde med at følge med - også selv om, der nu bliver råbt: 'Klar, parat, bag!' om lørdagen i stedet for onsdag.

En opgørelse viser, at det seneste program - afsnit to i indeværende sæson - blev det mest sete i programmets historie, der går tilbage til 2012.

Afsnittet blev set af 972.000. Tæller man streaming med, når man helt op på 1.240.000 seere.

Hos DR er der naturligvis stor tilfredshed med, at satsningen med at flytte programmet fra onsdag til lørdag lykkedes.

- Jeg ville gerne udfordre den opfattelse, der har hersket om, at lørdag er en dag, hvor det er svært at samle folk om flow-tv. Det er lidt en hønen og ægget-situation. Hvis der ikke er det rigtige indhold, så er der naturligvis heller ikke mange seere, men med det rigtige indhold kan det godt lade sig gøre at få folk til at se med, har det jo vist sig, siger DR's tv-chef Emma Kronqvist til Ekstra Bladet.

