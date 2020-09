Klar til barn nummer to

Det er fem år siden, at Irina Olsen blev mor for første gang, da lille Allessia kom til verden.

Og nu er hun og ægtefællen, dj'en Morten Brangstrup, klar til at gøre Allessia til storesøster.

Det fortæller Irina familien i det nyeste afsnit af 'The Olsens'.

- Morten og jeg, nok mest jeg, er kommet frem til, I ved jo, hvor praktisk anlagt jeg er, at nu i denne her coronatid, hvor der alligevel ikke sker så meget, kan man ligeså godt få barn nummer to, siger Irina ved middagsbordet og må forlegen indskyde:

- Det lyder bare, som at vi ... det lyder helt forkert.

Irina og Morten har tilsyneladende påbegyndt projekt baby. Foto: Anthon Unger

Dernæst spørger hun familien, hvordan den vil have det med en lille ny ved bordet, som det kan ses i videoen over artiklen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Irina om den kommende familieforøgelse - og om der er kommet skred i planerne, siden optagelserne fandt sted. Men uden held.

'The Olsens' kan ses på streamingtjenesten Dplay og Kanal 4.