Klar til knaldeprogrammet: - Der skal lægges billetter ind

Nu kan sløret løftes for den fjerde deltager i all star-udgaven af realityprogrammet 'Ex on the Beach'

Endnu en tidligere profil kan nu afsløres som deltager i knaldeprogrammet 'Ex on the Beach', der fra 1. november rammer skærmen i en 'All Star'-udgave.

Tidligere er Jeppe Bøg Risager, Line Maria Busk og Frederik Skovbjerg præsenteret som deltagere i den kommende sæson. Næste velkendte ansigt bliver Sidsel Borg, der deltager for tredje gang.

- Så længe der er alkohol og pæne fyre, så er jeg på, storsmiler Sidsel Borg, da Ekstra Bladet møder hende i den nordsjællandske villa, hvor programmet blev filmet i sommer.

Da hun takkede ja til at deltage, troede hun, at det var hende, der skulle være sæsonens store stjerne, og hun fik derfor et chok, da hun fandt ud af, at selve temaet for sæsonen er gamle deltagere, der vender tilbage.

- Jeg tænkte fedt, det er mig, der ejer det her shit, jeg laver et hattrick nu, og så var det ikke sådan, det skulle være, griner hun og fortæller, at hun er vild med idéen om en all star-sæson:

- Jeg er helt mind blown, jeg synes, det er mega grineren og mega genialt.

Sidsel Borg er tilbage i 'Ex on the Beach'. Foto: Janus Nielsen

Satser på flere

Som en garvet 'Ex on the Beach'-deltager har hun lagt en plan for opholdet i det sexvenlige program. Der skal afventes.

- Jeg vil prøve at være lidt mere tilbageholdende denne her gang - lade de andre løbe hornene af sig, og så står jeg parat i baggrunden, når de er færdige med at skeje ud. Det ender altid galt i starten. Alt det, der sker i starten, ender galt. Den er næsten 100 procent sikker, og det gider jeg ikke være med til, siger hun.

- Det lyder mere til, at du står klar til at få de andres efterladenskaber?

- Ja, men altså, det er fint nok. I denne branche har de fleste været på hinanden alligevel, griner Sidsel Borg og understreger, at den eneste af hendes ex'er i startcastet er Frederik Skovbjerg.

- Jeg har været sammen med Frederik og kun ham. Men der er et par stykker, jeg måske godt kunne være lidt interesseret i. Jeg vil ikke kun satse på én, der skal lægges flere billetter ind.

Netop hendes og Frederik Skovbjergs forhold til hinanden var et tema i sæson tre, hvor bølgerne ofte gik højt. Det satser hun på ikke gentager sig.

- Vi skændtes rigtig meget, så det bliver spændende at se, om det fortsætter. Det håber jeg ikke. Da jeg ankom til villaen, havde vi ikke rigtig fået snakket sammen, men der er ikke onde følelser - lige nu, siger hun.

Hvordan det går Sidsel Borg i 'Ex on the Beach' kan ses på streamingtjenesten Dplay fra 1. november og på Kanal 4.