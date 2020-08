Klar til 'Vild med dans': - Jeg har allerede mareridt

Ekstra Bladet kan afsløre, at skuespilleren Janus Bakrawi har sagt ja til vals og rumba for rullende kameraer

Tredje gang blev lykkens gang for TV2 i jagten på at få skuespilleren Janus Bakrawi til at stille op til 'Vild med dans'.

- De har spurgt mig to gange tidligere, men den gang passede det mig ikke så godt - hverken arbejdsmæssigt eller privat. Men det gør det nu, og jeg glæder mig helt vildt, siger 45-årige Janus Bakrawi Ekstra Bladet.

Som skuespiller har han en smule erfaring med at danse - men har i den proces også erfaret, at det tager ham utrolig lang tid at lære de rigtige trin.

- Jeg havde hovedrollen i musicalen 'The Bollywood Trip'. Jeg skulle både synge og danse, og jeg havde et billede af, at det der med at danse, det kunne jeg. Men jeg blev klogere, griner han og fortsætter.

- Jeg lærte i hvert fald, at det tager tid for mig at lære at danse ordentligt. Faktisk frygter jeg lidt, at det tager for lang tid for mig, siger Janus Bakrawi og afslører, at det ikke er det eneste, han er nervøs for.

- Som skuespiller er jeg hunderæd for, at jeg glemmer noget. Tænk, hvis jeg glemmer trinene, og min partner lige pludselig er væk. At hun står i den helt anden ende af gulvet. Panik, siger jeg bare. Jeg har allerede mareridt om det. Men det viser jo bare, at der er noget på spil for mig, siger han.

Navnene på alle årets professionelle dansere er allerede blevet afsløret. Hvem Janus Bakrawis dansepartner bliver, ved han endnu ikke, men han ved godt, hvem han håber på.

- Karina (Frimodt, red.). Jeg synes, at hun er dygtig, og så er vi jævnaldrende. Så jeg tror, at vi kunne bliver et rigtig fint danse-match med en god kemi. Men nu må vi se, siger han.

Se også: 'Tinka'-stjerne klar til 'Vild med dans'

Ud over Janus Bakrawi ser listen med allerede afslørede nydansere sådan ud:

Skuspiller Merete Mærkedahl

Radiovært Sara Bro

Sangerinde Hilda Heick

Sanger Wafande

'Vild med dans' har premiere 2. oktober.