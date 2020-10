'Klassens klovn' knækkede helt sammen

Sidste fredag scorede biolog og naturformidler Vicky Knudsen lavest mulige score - fem point fra dommerne i 'Vild med dans'.

I aften røg hun og dansepartneren Martin Reichardt i omdans, men vandt slaget over Lars Krogh Jeppesen og Malene Østergaard, som blev de første til at forlade 'Vild med dans'.

- I aften viste Vicky virkelig, hvor god en naturformidler hun er, siger Martin Reichardt stolt og fortsætter:

- Hun fortalte for os allesammen om fønixfuglen, som er den her fugl, der brænder og bliver til aske, men som virkelig rejser sig fra asken igen.

- Jeg er så mega glad for, at hun kom tilbage og fik den her fede oplevelse på dansegulvet, som det var i aften, fortsætter han.

Vicky Knudsen er lettet over at være gået videre i programmet.

- Jeg er bare for at have haft ham her den sidste uge, siger hun og aer sin dansepartner på skulderen.

Vicky og Martin krammede løs, efter de var gået videre i 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

Klassen klovn tog hævn

Under aftenens udsendelse af 'Vild med dans' fortalte Vicky en rørende fortælling om altid at have været klassen klovn.

- Der er intet galt i at være klassen klovn. Jeg elsker at være den der humørbombe, der bare spreder god energi, men kæden knækker også nogen gange, siger hun efter udsendelsen.

- Og så bliver jeg enormt selvkritisk og enormt hård, og så pakker jeg mig helt ind, og der er ikke nogen, der skal tage sig af mig.

Det var netop den følelse, Vicky Knudsen havde efter sidste uges nederlag i 'Vild med dans'.

- Det knæk havde jeg lørdag efter at have været klassen klovn igen, hvor jeg ikke skulle være klassen klovn. Det har bare været enormt hårdt at rejse sig, fortæller hun.

Vicky er bevæget over den støtte, hun har modtaget fra alle, men hun fremhæver særligt én person.

- Den her klippe - man skulle tro, det var ham, der var fra Bornholm og var lavet af granit, siger hun og peger på sin dansepartner, mens hun fortsætter:

- Det har været meget op ad bakke at få rejst mig, men det er jo andre, der har rejst mig. Jeg er enormt taknemmelig for at få lov at prøve en gang mere, og samtidig kunne det lige så godt have været os, der stod i Lars og Malenes sko.

- Hvis det ikke var for corona, var jeg startet med at drøne ned og kramme dem, siger Vicky.