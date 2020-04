'Klovn' ramt af corona

'Klovn - The Final' var på plakaten i biografer over hele landet, da coronaen ændrede alt

Casper Christensen og Frank har gennem årene været ude for lidt af hvert af tænkelige og utænkelige katastrofer, men en verdensomspændende pandemi er alligevel nyt for de to uheldige helte.

Deres aktuelle biograffilm 'Klovn - The Final' er den tredje i rækken i den populære filmserie - og som navnet antyder den sidste.

Da coronakrisen ramte verden og lukkede biograferne over hele landet for et par uger siden, trak filmen massevis af humorhungrende dansker ind i biografmørket.

Biograflukningerne har nu tvunget Casper og co. til at fremskynde den digitale premiere på filmen, så den nu allerede fra på mandag vil kunne købes digitalt.

Casper og Franks seneste film-epos kan snart opleves i hjemmebiografen. Foto: Jonas Olufson

Keder sig

Til Ekstra Bladet bekræfter Casper Christensen, at det er coronaen, der har sat turbo på den digitale premiere, der normalt først finder sted, når billetsalget i biograferne ebber ud.

- Der er andre ting, som er lang vigtigere i verden lige nu end en 'Klovn'-film. Folk er pressede, og alle mister penge. Frank og jeg er bare glade for, at den kom super godt fra start, og at folk kunne lide den, lyder det fra Casper Christensen, der tilføjer:

- Men når det er sagt, så er det en fantastisk beslutning at sende den ud digitalt nu. Folk, jeg selv inklusive, keder sig og mangler noget at grine af. Film skal ses i biffen, men bare ikke i denne tid.