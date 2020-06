Knaldeprogram tvunget til KÆMPE ændring

Den kommende sæson af 'Ex on the Beach' skal optages i Danmark

Det foregår normalt i eksotiske omgivelser, når en række festglade danskere og deres ekskærester rykker ind i en luksuriøs villa og giver den gas i 'Ex on the Beach'.

Når optagelserne til den femte sæson går i gang denne sommer, sætter Discovery Networks Danmark deres lid til, at den danske sommer byder på godt vejr.

I en pressemeddelelse lyder det, at man har ledt efter 'den ultimative location i Danmark, hvor den danske sommer nu kommer til at skabe de perfekte rammer for den nye sæson.'

Det sted har man nu fundet, og dermed er optagelserne klar til at gå i gang i løbet af sommeren. Det glæder man sig over hos Discovery Network Danmarks, siger programdirektør Pil Gundelach Brandstrup i en pressemeddelelse.

'Ex on the Beach’ er et af vores mest populære formater og største Dplay-succeser, og i denne sæson går vi hverken ned på ambitioner eller kvalitet. På grund af covid-19 har vi været nødt til at tænke ud af boksen for at kunne give de mange fans endnu en sæson af ’Ex on the Beach’ i 2020.

'Jeg vil godt garantere, at sæson fem som minimum kommer til at overraske og underholde på samme niveau som de foregående år, på trods af at vi ikke kommer til at se palmer og kilometer lange sandstrande.'

I pressemeddelelsen forlyder det, at man under optagelserne vil følge alle myndighedernes anvisninger. Alle deltagere skal blandt andet testes for covid-19, inden de kommer ind i huset.

Optagelserne var i første omgang planlagt til at finde sted i udlandet i maj måned, men på grund af coronavirussen blev de planer sat på standby.

Discovery Networks Danmark afviste for nylig over for Ekstra Bladet, at der var planer om en sæson hjemme i Danmark.



- Dengang var der ikke noget, der var sikkert. Det er først lige faldet på plads, siger pressechef Lena Bøgild, som endnu ikke vil løfte sløret for, hvor den nye sæson skal optages.

