Knaldeprogrammet er tilbage: Her er deltagerne

Otte friske singler tørner snart ud i underholdningsprogrammet 'Ex on the Beach'. Blandt dem er en gammel kending. Mød dem her

Hvis der er én ting, der er sikkert i dansk realityland, så er det, at der bliver gået til den i ’Ex on the Beach’, der har taget genren med storm herhjemme – særligt grundet deltagernes særdeles løse forhold til sex.

Aflyste bryllup: Nu er hun forlovet igen

Og i år bliver ingen undtagelse. Det står klart, efter Ekstra Bladet fik lov at møde deltagerne forud for den nye sæson, der snart får premiere på Kanal 4 og streamingtjenesten Dplay.

I modsætning til konkurrenter som ’Paradise Hotel’ er der intet spil i ’Ex on the Beach’, og de kan heller intet vinde. Det er blot en flok unge mennesker, der skal hygge sig under sydlige himmelstrøg – denne gang Brasilien. Dog med det lille twist, at der løbende dukker spøgelserne frem fra fortiden i form af tidligere kærester, flirts eller bollevenner, hvilket har vist sig ofte at sikre god jalousi-tv.

Konceptet er blevet taget så vel imod, at man lavede tre sæsoner på godt og vel et år.

Herunder kan du se, hvilke deltagere der skal sikre underholdningen i den fjerde sæson.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Louise, 20 år, Roskilde

Louise tænder på charme og selvtillid og tænder af på jyder. Foto: Janus Nielsen

Tænder på: Charme, selvtillid og så skal han være veltrænet og gå op i sig selv og stå ved, hvem han er. Han skal kunne få hende til at grine, og han må meget gerne være festens midtpunkt.

Tænder af: Hvis det er en følsom type, der giver hende ret i alt.

Ditte, 26 år, Søborg

Ditte har tidligere været i et forhold i otte år. Foto: Janus Nielsen

Tænder på: Flotte øjne, mørk kulør og tatoveringer. Og så skal han kysse godt. Alder er ligegyldigt, så længe han er charmerende.

Tænder af: Hvis han er arrogant.

Amanda, 20 år, Kastrup - deltog også i sæson 2

Amanda er tilbage i 'Ex on the Beach'. Foto: Janus Nielsen

Tænder på: Intense øjne, et dejligt smil, tatoveringer, brede skuldre og når man kan se fyrens blodårer på armene.

Tænder af: Hvis fyren smasker og skovler maden ind i kæften.

Camilla, 23 år, Værløse

Camilla fra Værløse er enormt bramfri og elsker at snakke om sex. Foto: Janus Nielsen

Tænder på: Sjove fyre, der har en god attitude, er høje, muskuløse, har tusser og en masse charme.

Tænder af: Hvis fyren viser sig at være absolut uden situationsfornemmelse.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Robin, 20 år, Amager

Robin fra Amager stempler ind i knaldeprogrammet. Foto: Janus Nielsen

Tænder på: Smukke øjne, en god røv, langt brunt hår og så skal hun ikke være alt for genert.

Tænder af: Hvis hun er ryger på fuldtid eller vil have for meget opmærksomhed fra andre fyre.

Asbjørn, 20 år, Kolding

Asbjørn er 204 centimeter høj og vejer over 112 kilo. Foto: Janus Nielsen

Tænder på: En god krop, håndfaste bryster, en fast numse eller god, lille bubblebutt, pænt smil og tænder og et naturligt ansigt.

Tænder af: Hvis det viser sig, hun er dum som en dør. Eller hvis hun bare taler meget uden noget indhold.

Nicklaes, 27 år, Hedehusene

Nichlaes er sæsonens alderspræsident med sine 27 år. Foto: Janus Nielsen

Tænder på: Smukke piger med selvtillid og med en god personlighed. Hun må gerne være slank og have en trænet krop.

Tænder af: Han er egentlig bare enormt pigeglad

Andreas, 23 år, Amager

Andreas tænder på naturlige piger med et sødt smil. Foto: Discovery Networks

Tænder på: Naturlige piger med et sødt smil og en god røv – hvis det vel at mærke er en pige, han gerne vil se mere end en enkelt gang.

Tænder af: Hvis hun har mange drengevenner.

Der er endnu ikke meldt en premieredato ud.