Knaldeprogrammet vender tilbage: Mød deltagerne her

Det mest opsigtsvækkende realityprogram i 2018 vender snart tilbage med endnu en sæson. Mød deltagerne i 'Ex on the Beach' her

'Ex on the Beach' ramte den danske realityscene som en tornado, da det sidste år fik premiere på Kanal 4.

Her kunne forbløffede seere følge programmet, hvor det handler om at feste og hygge sig, imens ekskærester i hobetal løbende banker på døren som nye deltagere.

Det giver drama, men også masser af bar hud. 'Ex on the Beach' var et virvar af kærlighedshistorier og sex, og der er derfor meget at leve op til for det nye cast, som Ekstra Bladet nu kan løfte sløret for.

Herunder kan du se både gamle og nye ansigter, som alle har det til fælles, at de er en del af startcastet. Ud over deltagerne herunder ligger det også allerede nu fast, at Fie Laursen og 'Landmand søger kærlighed'-profilen Troels Hymøller kommer ind senere på sæsonen.

Sara Run Isafold, 20 år, Esbjerg

Sara kommer oprindeligt fra Island, men bor nu i Esbjerg. Hun havde en kæreste, fra hun var 15 og fire år frem. Nu er hun klar til at give den gas i 'Ex on the Beach'. Fyrene skal dog passe på med ikke at drikke for meget, hvis de scorer den unge skønhed. Hun holder nemlig regnskab over sine erobringers seksuelle evner, og hun deler som det mest naturlige den information med veninderne.

Sara fra Island frygter, at ekskæresten dukker op. Foto: Anthon Unger

- Jeg er meget grænsesøgende og elsker at prøve nye ting. Jeg så sidste sæson, og det så ret fedt ud, så jeg tænkte, at de havde brug for en sjov klovn som mig.

- Hvis min ekskæreste kommer ind i programmet, vil jeg have det lidt skidt med det, for efter vi slog op, fandt jeg ud af, at han havde været mig utro. Jeg har altid haft et godt forhold til mine bollevenner, siger hun.

Amanda Mogensen, 19 år, Kastrup

Smukke Amanda fra Kastrup gider ikke fulde folk. De kan få hendes nummer, og hvis de stadig kan huske hende dagen efter, må de prøve lykken. Hun er kærestetypen, men har været single i et år, hvor hun har nydt livet og slappet af.

Kønne Amanda arbejder på Rosie's i København. Foto: Anthon Unger

- Jeg er ikke kommet herind for at finde kærligheden, jeg kommer med et åbent sind og tager det, som det kommer. Hvis man skal score mig, skal man bare være sig selv, smile og være glad. Og så er det vigtigt, at du er ærlig. Jeg har ikke nogen type, men jeg går meget op i øjne og smil.

- Jeg får tit at vide, at jeg er en smuk pige, for min mor arbejder på et plejehjem, griner hun.

Cecilie Harder, 22 år, Skive

22-årige Cecilie er tatovør, og så stripper hun i weekenderne, hvilket giver hende et kæmpe selvtillidsboost. Hun er opmærksomhedskrævende og elsker at være festens midtpunkt.

Cecilie Harder arbejder som stripper og tatovør. Foto: Anthon Unger

- Jeg er biseksuel og har været kærester med en kvinde, men jeg hælder mest til fyre. Den er nok 60/40. Jeg tror ikke, at hun kunne finde på at dukke op, for det var ikke noget officielt, da hendes familie er meget kristen. Hun har ikke kunnet springe ud over for sine forældre.

- Jeg har min chefs ansigt tatoveret. Han hedder Peter Blæk, og han har selv lavet den. Jeg fik en lønforhøjelse, og så har vi aftalt, at den dag, vi bliver uvenner, har jeg lov til at tatovere overskæg og djævlehorn på den, griner hun.

Katarina Estrup Larsen, 21 år, Vordingborg

Arbejder på et bosted for autistbørn og skal til at studere pædagogik. Hun er den festglade pige, der både kan drikke en bajer og sludre med drengene på Old Irish og danse med pigerne på diskotekerne. Hun har to tidligere ekskærester, som var voldelige over for hende, og hun har allerede meddelt produktionen, at hun stempler ud, hvis de tjekker ind.

Katarina har udpeget to eks-kærester over for produktionen. Hvis de dukker op, stempler hun ud. Foto: Anthon Unger

- Det var ikke særligt rart. Den ene var fysisk vold, og den anden var psykisk vold. Jeg har brugt meget tid på at glemme det. Han sagde, at han slog mig, fordi han elskede mig, og jeg hoppede lige i. Jeg var ikke så gammel.

- Der er ingen hæmninger, når jeg er på diskotek, så giver jeg den sgu gas. Jeg er helt vild med drama, men jeg kan ikke lide at være indblandet i det. Jeg sidder på siden med popcorn, siger hun.

Jeppe Risager, 20 år, Sindal

Nordjyden Jeppe har flere gange fået et par på hovedet, fordi han elsker at gå med neglelak. Han bærer et kors om halsen og går i kirke om søndagen for at få fornyet energi. Det virker, afslører han. Han beskriver sig selv som Nordjyllands sjoveste dreng, der altid har en god bemærkning klar.

Jeppe er en mand med selvtilliden i orden. Foto: Anthon Unger

- Jeg er Nordjyllands sjoveste og frækkeste. Det er vildt, så mange punchlines, jeg fyrer af, når jeg er i et selskab. Det er bare humor på humor og så lidt spydighed. Det gør bare, at humoren bliver bedre. Jeg har altid en god bemærkning klar.

- Så hvis du skal lave en humoristisk, spydig overskrift på det her interview, hvad skal det så være?

- Øh, haha. Det ved jeg faktisk ikke. Puha, det er da faktisk et svært spørgsmål.

Abdul Gheith, 20 år, Odense

Han elsker at provokere og skabe drama. Det betyder meget for ham, og hvis det kan få folk til at græde, er det kun ekstra sjovt. Han træner meget og har konkurreret i fitnesskonkurrencer. Hans familie er meget religiøs, fortæller han, og han beskriver sig selv som familiens sorte får.

Abdul Gheith er taget til Mauritius for at lave ravage. Foto: Anthon Unger

- Jeg er lidt anderledes end resten af min familie. Når der er problemer derhjemme, er det oftest mig, der står bag, og selv når det ikke er, så er det oftest mig, der får skylden. Min familie ved ikke, at jeg er taget afsted. De tror, at jeg arbejder som guide.

- Jeg hygger mig herinde, har det sjovt og gør alt for at skabe lidt splid, stikke til folk og lave noget rigtig god drama. Jeg elsker det, og det er det, der tænder mig allermest. Det bliver for kedeligt, hvis vi bare hygger os alle sammen, som var det en lejrskole. Det er sgu ikke en lejrskole, mand. Det er 'Ex on the Beach', siger han.

Mark Bøgelund, 24 år, Amager

Mange genkender nok Mark, der er en garvet realitydeltager, som tidligere har deltaget i 'Big Brother' og 'Robinson Ekspeditionen'. Han har to børn med eks-kæresten Monique von Appen, der vandt 'Paradise Hotel' i 2015.

Den garvede realitydeltager, Mark, beskriver sig selv som en ny Morten Kjeldsen. Foto: Anthon Unger

- Jeg skulle prøve noget, der er lidt mere luksuriøst end 'Robinson' og 'Big Brother', og så er jeg sindssygt træt af at være single. Indtil videre er det gået vildt for sig i villaen, så det lover godt.

- Jeg er nok meget som Morten fra sidste år. Nu kan jeg ikke afsløre, om jeg har været sammen med nogen, hæhæ, men jeg kan godt lide drama, og det kunne han også. Mig og Abdul er sindssyge til at køre hinanden op. Det ville være hjernedødt, hvis Monique kommer ind, og jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg ville reagere, siger han.

Mikkel Søndergaard, 25 år, Vejle

Han beskriver sig selv som en flødefyr, der elsker at charme damerne. Det sker både med blomster i håret - på ham selv - og søde ord. Han har et væddemål med en ven om, hvem der først får knaldet 100 damer, og han regner med, at han når målet, inden han fylder 26 år. Mikkel mener, at 'Ex on the Beach' er lige noget for ham: damer, druk og paradis.

Flødefyren Mikkel er venner med Kasper-fløde fra 'Paradise Hotel'. Foto: Anthon Unger

- Jeg har blomster i håret, fordi jeg virkelig er en flødefyr, det er lige i overkanten nogle gange. De fleste damer kan godt lide det, men der er også dem, der synes, at jeg er for meget. Så får de et klask i røven, så ved de godt, hvem der bestemmer.

- Det kan slet ikke beskrives, hvor dameglad jeg er. Jeg kigger bare rundt og siger: dig vil jeg ha', dig vil jeg ha' og dig vil jeg ha'. Når jeg har fået noget at drikke, bliver 2'ere til 10'ere, det er lige meget, siger han.

Hvordan det går de nye deltagere i 'Ex on the Beach' kan ses på Kanal 4 og Dplay fra 17. marts. Udover startcastet herover ligger det allerede nu fast, at også Fie Laursen og landmanden Troels Hymøller vil entrere programmet på et senere tidspunkt.