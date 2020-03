Knalder løs: Hun er ikke tilfreds

Robin får endelig lov at få Emma nøgen under dynen, men det går tydeligvis ikke helt, som hun havde drømt om

Det har været længe undervejs, men endelig er det tid for Robin Christensen og Emma Anesen til at smide klunset og lære hinanden endnu bedre at kende, som man kender det i tv-programmet 'Ex on the Beach'.

Robin er i hopla.

- Det er tydeligt, at Emma har savnet mig rigtig meget, og at hun holder ved det, som hun har sagt. Hun vil gerne have det lidt intimt i aften, kan jeg godt mærke, smiler han over hele femøren.

Også Emma virker spændt:

- I aften skal være aftenen, hvor vi har seeeeex, jubler hun.

Emma og Robin varmer op i badet, inden det går løs i dobbeltsengen. Foto: Dplay

Og så bliver der ellers humpet igennem, som det kan ses i videoen. Robin er glad, men Emma lidt mere skeptisk, hvilket hun ikke er bleg for at give udtryk for.

- Det var godt, så længe det varede, siger hun køligt.

Det problem har Robin heldigvis en løsning på. Se den i videoen over artiklen hvor også et andet af villaens par går til makronerne.

'Ex on the Beach' vises på streamingtjenesten Dplay og på Kanal 4.