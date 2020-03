Knalder med publikum på: - De må gerne kigge

Nicklaes og Amanda fra 'Ex On The Beach' har intet mod at have sex, mens de andre deltagere kigger på

Sex er for mange en forholdsvis privat ting, men sådan er det ikke for alle - og heller ikke for Nicklaes Johannes Olsen og Amanda Mogensen fra 'Ex On The Beach'.

Der er nemlig publikum på, mens de knalder. Det generer dog imidlertid ikke hverken Nicklaes eller Amanda.

- Vi ligger jo der og er godt i gang, og så kommer Asbjørn, Ditte og Camilla ind. Og ærligt, så synes jeg egentlig bare, det er mega grinern. De må sgu gerne kigge på. Jeg har ikke noget imod, at der er publikum på, forklarer Nicklaes.

Tilskuerne tog heller ikke afbrydelsen af den intime stund så tungt.

- Du er så fræk. Ærligt, jeg synes, det er så frækt, griner Asbjørn i afsnittet og giver Nicklaes en highfive, da han opdager, hvad Nicklaes og Amanda har gang i under lagnerne.

Se Nicklaes og Amanda gå til den med tilskuere i videoen øverst i artiklen.

