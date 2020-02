Knalder ved højlys dag: - Jeg er ved at være træt af det

Hvis man siger Emilie Hoffmann og 'Paradise Hotel', så siger man helt naturligt også sex.

For det er ikke meget, man ser til hende i programmet, andet end når der dyrkes hed sex med partneren Jonas Ptak, og det er efterhånden ved at blive lidt trættende at se på for hovedpersonen.

- Jeg er ved at være lidt træt af det, må jeg indrømme. Ikke på grund af Jonas, jeg har ikke noget imod ham, men nu vil jeg også bare gerne videre i livet. Jeg synes, jeg har set nok, siger 22-årige Emilie Hoffmann over telefonen og tilføjer.

- Det er sgu lidt op ad bakke.

Vild tv-debut: Sådan er jeg bare

En del af årsagen er, at hun efter hjemkomsten til Danmark er blevet kærester med Casper Balo, der tidligere var en del af programmet. De bor sammen i Aarhus.

Emilie og Jonas gav den gas i poolen ved højlys dag. Foto: Nent Group Danmark

I torsdagens afsnit kunne han og resten af Danmark se Emilie og Jonas tage den til nye højder, da de ved højlys dag knaldede i poolen, imens de andre deltagere så på.

- Hvad tænkte I på, Emilie?

- Jeg tror ikke, vi tænkte så meget. Jeg var lige røget på solo, så det var nok derfor. Vi plejede jo at gøre det på værelset. Jeg har ikke behov for det i mit liv, og jeg tænker, at hvad der sker i Mexico bliver i Mexico.

Kendt som 'fuckboy': Nu er alt ændret

- Ja, men det her bliver jo filmet, så det gør det ikke?

- Præcis, sukker hun.

Nogle af de andre deltagere så med, imens det stod på. Foto: Nent Group Danmark

Lidt mærkeligt

Emilie Hoffmann fortæller, at hun har fortalt kæresten, hvornår han skal kigge væk.

- Casper ser ikke rigtig 'Paradise' mere. Jeg har sagt til ham, hvornår det (sex, red.) sker, og så springer han det over. Det sker lidt hyppigt, så der har ikke været meget 'Paradise' til ham, siger hun.

Stod frem med narkodømt: Nu er hun single igen

Emilie Hoffmann erkender, at hun nok ikke havde overvejet hele det efterfølgende forløb, da hun tilmeldte sig. At hendes eskapader ville blive vist på tv.

- Det har været lidt mærkeligt at se sig selv. Jeg synes jo bare, det var sjovt at være med, og det var nok for mig. Jeg har ikke higet efter livet, der følger med bagefter, og jeg lever ikke højt på det, som andre, der tror, de er totalt kendte nu. Det synes jeg ikke, jeg er, siger hun og runder af.

- Det er ligesom i folkeskolen - man skal have en rolle inde på hotellet, når det klippes sammen. En er klassens klovn og for mig er det så noget andet. Sex er selvfølgelig naturligt, men jeg håber også, at de kommer til at vise andre sider af mig og andre kvaliteter.