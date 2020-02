Knuste en drøm: Det var sindssygt simpelt

Lars Ankerstjerne fik status af bøddel i fredagens ’X Factor’, hvor Nicklas Mietke som den første måtte forlade årets liveshows.

Valget stod mellem ham og Mathilde Caffey.

- Det er sindssygt simpelt, siger Lars Ankerstjerne, da han bliver bedt om at forklare sit valg.

- Mathilde går sgu mere i marv og ben på mig. Det er der, den ligger.

'X Factor'-deltager afviser snyd

Han vil dog ikke gå så langt som at kalde det for et nemt valg.

- Ej, det syntes jeg sgu ikke, det var. For Oh Land og hendes team har været dygtige, og han har været sympatisk. Han vil det så meget. Det er der ingen, der kan tage fejl af, så det var et svært valg, fordi man ikke har lyst til at slukke sådan en mands drøm, forklarer Lars Ankerstjerne.

Lars Ankerstjerne med dommerkollegerne Nanna 'Oh Land' Fabricius og Thomas Blachman. Foto: Martin Sylvest

Knækket sjæl

Han kunne bare ikke abstrahere fra, at Mathilde Caffey indeholder noget, der får hans musikalske hjerte til at banke.

- De kunstnere, jeg er allermest fan af, det er den knækkede sjæl, den skæve personlighed. Det er også i hendes klang. Det går mere i min krop.

Blachman indrømmer kæmpe fejl

Årets første liveshow var en stor succes for Lars Ankerstjerne, der kunne se sine tre grupper stryge direkte videre til næste liveshow, og det behagede sangskriveren.

- Jeg er stolt. Lige nu er jeg mest af alt bare stolt. Jeg synes, vi har taget flere chancer allerede denne gang, end jeg nåede at gøre hele sidste sæson, og det er noget, der har hjemsøgt mig. Jeg synes, jeg spillede lidt for sikkert i sidste sæson.