Køb en bid af Matador: Agnes' byhus er til salg

Så er det muligt at få fingrene i et vaskeægte Matador-hus

Er du en af de mange danskere, der er rigtig glad for tv-serien 'Matador' og med jævne mellemrum citerer Røde, Maude eller Misse, så har du mulighed for at købe en bid af Korsbæk - endda med rabat.

Huset, som i serien tilhører den tidligere stuepige Agnes - der lige så langsomt overtager mere og mere af ejendommen, som hendes virksomhed vokser - er nemlig blevet sat ned i pris efter otte måneder på markedet.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

I Matador ligger det gule bindingsværkshus i den søvnige købstad Korsbæk - som bliver vendt på enden ved ankomsten af den driftige Mads Skjern - men i virkeligheden ligger det i kystbyen Køge syd for København.

Og nu kan du købe det 114 kvadratmeter store byhus for 5,1 millioner kroner: 650.000 kroner under den originale udbudspris, der er sat ned af to omgange.

Dom over 'Badehotellet': Troværdighed har aldrig været på sinde

Historisk bolig i fremgangsområde

Selvom byhuset udefra meget godt ligner Agnes' og Rødes - så er sagen en lidt anden indenfor.

De fem værelser, som spreder sig over to etager, er nemlig - ifølge salgsmaterialet fra mæglerfirmaet Allan Folmer - blevet renoveret løbende over de seneste år.

Huset ligger i Køge Kommune, der har oplevet fremgang på boligmarkedet de senere år. Fra 2018 til 2019 steg salgskvadratmeterpriserne på husene i området med næsten ti procent, hvilket betød at villaerne og rækkehusene i gennemsnit blev handlet til en kvadratmeterpris på 20.182 kroner sidste år.

Det viser tal fra Boliga.dk.

Agnes' hus er dog ikke det eneste hus fra hit-serien, der til salg i øjeblikket.

Du kan også købe Mads Skjerns pragtvilla ved Furesøen i Holte, Nordsjælland, til den svimlende udbudspris; 42,5 millioner kroner.

Se Agnes' hus her