Købte et 'brunt hul': Sådan går det 'Boligkøb i blinde'-par

Mads og Mia mente, at deres nye hus var en katastrofe, men det fik et hold eksperter lavet om på

Mads Nogel Eriksen og Mia Stenholm Pedersen stod til at flytte ind i det værste mareridt af et hus.

- Jeg kan næsten ikke få vejret, da jeg ser badeværelset. Det er bare et brunt hul, lød det fra Mia Stenholm Pedersen, da hun for første gang så badeværelset i den villa, hun de næste mange år skal kalde hjem.

Men eksperterne i TV3-programmet 'Boligkøb i blinde' formåede at forvandle det i sådan en grad, at 25-årige Mia Stenholm Pedersen ikke kunne holde tårerne tilbage, da hun så børneværelset til deres søn, Carl, som i dag er lidt mere end et år gammel.

Se også: Købte hus i blinde: - Det er bare et brunt hul

- Huset var forfærdeligt. Men nu er det pisse godt, og vi er virkelig glade, lyder det fra 35-årige Mads Nogel Eriksen.

Sådan fungerer konceptet:

Parret flyttede ind i huset 12. april, efter et hold af eksperter havde brugt parrets penge på at købe og renovere deres nye hjem i Viby.

Men første gang, parret så deres nye hus før renoveringen, kunne de næppe have forestillet sig et værre scenarie: alting var brunt.

Brune klinker

Deres værste forestillinger om deres nye hjem blev dog manet til jorden, da de trådte ind i det nyrenoverede hus, hvor entreen før var fyldt med brune klinker.

- Jeg må indrømme, at efter at have set det her gulv, kan jeg ikke engang huske det andet gulv, sagde 35-årige Mads Nogel Eriksen.

Parret fik deres drømmehus, og efter at have boet der i knap to måneder, er de stadig glade.

- Der er ingen klager her fra. Den eneste mangel er måske husets placering, fordi det ligger ud til en vej, fortæller Mads Nogel Eriksen.

Se også: Chokerende huskøb: Har der været jordskælv?

Så parret må leve med, at de ikke kan lukke deres søn ud på en lukket villavej uden opsyn.

- Men nu har vi baghaven i stedet, der er lukket helt til, så det er nærmest endnu bedre, siger han.

Et værelse mangler

Eksperterne ramte ellers hovedet på sømmet, mener Mads Nogel Eriksen.

- Køkken-alrummet er rigtig gennemført. Det er vi mest glade for, fordi der er så meget plads. Men også toilettet, især i forhold til hvordan det var før.

Se også: 'Boligkøb i blinde'-chok: Har lyst til at sætte ild til det hele

Eksperterne havde et begrænset budget at bruge på huset, så derfor er det ikke hele huset, der har været råd til at fikse.

- Der er et værelse, der mangler at blive renoveret. Der er kun blevet lagt gulv. Men det er også meget rart i forhold til om den næste, der kommer, er en dreng eller pige, siger Mads Nogel Eriksen.

Se også: Kaos efter 'Boligkøb i blinde': - Det er bare løgn!

Parret skal giftes i år 2020, og det har de heldigvis stadig råd til trods boligkøbet, da de stadig har nogle penge fra deres gamle lejlighed i Roskilde, de har solgt.

'Boligkøb i blinde' sendes tirsdag klokken 21 på TV3.