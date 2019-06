Købte hus i blinde: - Det er bare et brunt hul

- Det er en katastrofe.

Sådan lyder en af reaktionerne fra parret Mads Nogel Eriksen og Mia Stenholm Pedersen, da de ser deres nye hus, som et hold eksperter har købt til dem - vel at mærke for parrets egne penge, uden at de har set det først.

31-årige Mads Nogel Eriksen og 25-årige Mia Stenholm Pedersen har længe ledt efter et hus, der matchede deres behov, for deres lejlighed i Roskilde er slet ikke stor nok, efter parret er blevet forældre til deres søn, Carl.

Se også: Chokerende huskøb: Har der været jordskælv?

Derfor lægger de 2.800.000 kroner og deres skæbne i en række eksperters hænder i aftenens afsnit af TV3-programmet 'Boligkøb i blinde'.

Sådan fungerer konceptet:

Eksperterne har dog ikke frit spil til at finde dem et hus. Parrets krav er, at deres nye hjem skal være en villa, der skal være et køkken alrum og minimum tre værelser.

Se også: Efter 'Boligkøb i blinde': Sådan går det nu

Og kravene gør det bestemt ikke nemt for eksperterne at finde dem et hjem, de har råd til.

Brun er det værste

Det lykkes eksperterne at finde dem et hus, der lever op til parrets krav. Men Mads Nogel Eriksen og Mia Stenholm Pedersen taber kæben, når de ser deres nye hjem.

- Det værste, jeg kunne komme ud til, ville være, hvis der er brunt, siger Mia, når hun sidder i bilen med bind for øjnene på vej ud til huset i Viby.

Eksperterne viser først parret en grund 20 kilometer uden for Roskilde, hvor de kan få lige det hus, de drømmer om. Men de vil bestemt ikke bo på en mark. Foto: TV3

Parrets værste mareridt sker for øjnene af dem i det øjeblik, de træder ind over dørtærsklen og ned på de brune klinker.

- Jeg kan ikke forestille mig at gå ind ad min hoveddør hver dag og så træde direkte ind på sådan et brunt gulv, siger Mia Stenholm Pedersen.

Se også: 'Boligkøb i blinde'-chok: Har lyst til at sætte ild til det hele

- Tænk, hvis det fortsætter ud i hele huset!, siger hun.

Men det gør det. Det er et brunt helvede.

Føler sig ikke hjemme

Især gæstetoilettet og badeværelset får parret til at spærre øjnene op.

- Jeg kan næsten ikke få vejret, da jeg ser badeværelset. Det er bare et brunt hul, lyder det fra Mia Stenholm Pedersen.

Alt er brunt. Klinkerne, toilettet, håndvasken, ja, alting.

Se også: Kaos efter 'Boligkøb i blinde': - Det er bare løgn!

- Der er så brunt, at jeg hellere vil være ude på det, mens lyset er slukket, siger Mads Nogel Eriksen.

- Det ligner sådan noget dårlig mave inde bag en væg, lyder det Mia, da hun får øje på klinkerne på væggene.

Første gang de skal se deres nye hus, føres de ind med bind for øjnene. Foto: TV3

Og da parret tænker, at det ikke kan blive værre, så bliver det straks meget værre, da de ser resten af huset.

- Jeg kan ikke føle mig hjemme, siger Mads Nogel Eriksen.

Se også: Efter boligkøb i blinde: - Det er jo ikke et hjem

Men hjem, det er det. Nu er det op til eksperterne at få de penge, der ikke er brugt på huskøbet, til at strække til en ordentlig omgang renovering.

Om det lykkes at få huset til at blive det hjem, hvor Mads Nogel Eriksen, Mia Stenholm Pedersen og deres søn, Carl, kan få det familieliv, de drømmer om, eller om de skal til at gå på toilettet med slukket lys, bliver afsløret til sidst i programmet.

Se også: Købte 'ubeboeligt' hus: Sådan går det 'Boligkøb i blinde'-par

'Boligkøb i blinde' bliver sendt tirsdag klokken 21 på TV3.