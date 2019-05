Købte 'ubeboeligt' hus: Sådan går det 'Boligkøb i blinde'-par

Charlotte Bjerg Sørensen og Mikkel Vilain Albrechtsen havde aldrig selv valgt det hus, de pludselig skulle bo i.

De deltog i programmet 'Boligkøb i blinde' på TV3, hvor et hold eksperter får parrets formue, som de skal bruge på at købe dem et hus.

Det eneste, parret havde at sige i den sag, var tre krav: godt nærmiljø, et køkken-alrum og tre soveværelser.

Køkken-alrummet i det nye hus var praktisk talt et aflukket køkken. Foto: TV3

Eksperterne rev en væg ned, satte en ø op og og gav parret det køkken-alrum, de ville have. Foto: TV3

Men selvom huset rummede alle tre krav, levede det langt fra op til det, som parret håbede på. Det værste, parret kunne forestille sig, var et for småt hus. Og det var det, de fik.

- Det bliver for småt til os om to år, så skal vi ud og finde noget andet, sagde Charlotte Bjerg Sørensen, efter hun havde set huset for første gang.

Drømmene gik i opfyldelse

Men selvom førstehåndsindtrykket gjorde parret kede af det, kunne eksperterne stadig prøve at redde det værste.

De havde nemlig stadig en halv million kroner i parrets budget til istandsættelse.

Efter eksperterne havde slidt og slæbt for at gøre det lille hus til et drømmehus, var smilene nærmest ikke til at tørre af Charlotte Bjerg Sørensen og Mikkel Vilain Albrechtsens ansigter igen, da de så det for første gang.

Der var slet ikke plads til et badekar, hvor de kunne bade deres datter på halvandet år. Foto: TV3

Et gæstetoilet blev revet ned til fordel for plads til et badekar, hvor parrets datter i dag bader og kan have det sjovt. Foto: TV3

De havde fået et hjem, hvor der var plads og mulighed for at give deres datter, Ellinor, den opvækst, de ønsker.

- Det er blevet lige, som vi drømte om. Alle vores forventninger er blevet indfriet, sagde Charlotte Bjerg Sørensen.

Vendte 180 grader

Men pengene kunne ikke række til at renovere alle husets rum. Et af rummede stod derfor tilbage med gult savsmuldstapet og huller i væggene.

Derfor gav eksperterne parret en bøtte hvid maling i gave, så rummet kunne blive lige så lyst som resten af boligen.

- Vi har faktisk slet ikke haft brug for det værelse, og vi er heller ikke selv gået i gang med at gøre noget ved det endnu, siger Charlotte Bjerg Sørensen til Ekstra Bladet.

Der var ikke plads i budgettet til at sætte alle husets værelser i stand. Dette rum fik aldrig en kærlig hånd. Foto: TV3

Så længe parret kun har ét barn, er det okay, at det tredje værelse står, som det nu engang gør. Men planen er, at væggene skal males hvide. Foto: TV3

Hun var ellers bange for, at huset ikke kunne rumme den lille familie. Især hvis parret giver deres datter en lillesøster eller -bror, som de har planer om at gøre en dag.

- Vi havde virkelig ondt i maven, da vi så huset første gang. Vi tænkte, vi ikke kunne bo her. Men det kan vi sagtens, siger Charlotte Bjerg Sørensen.

- Der var mørkt, indelukket og der var trælofter. Vi kunne slet ikke føle os hjemme. Men der har vendt sig 180 grader på en tallerken. Det er meget vildt, siger Charlotte Bjerg Sørensen.

'Boligkøb i blinde' bliver sendt tirsdag klokken 21 på TV3.