Kører galt med politiet i hælene

Motorcyklisten tog et sving med for høj fart, vurderer ekspert

I det nyeste afsnit af 'Fanget på politiets kamera' ser vi endnu en gang en motorcyklist blive jagtet af politiet.

I sidste afsnit gik jagten gennem København med op til 150 kilometer timen, men denne gang er farten knap så høj, og hovedstadens omgivelser er byttet ud med Veksø på Sjælland.

I ovenstående klip fra programmet jagter politiet en motorcyklist, som har for høj fart og for lidt erfaring til at håndtere et højresving.

- De er helt nødvendigt, når du kører motorcykel, knallert eller andet tohjulet, at du lægger dig ned. Skal du ind i en højrekurve, skal du lægge dig ned til højre for at få ordentlig kontakt med vejen og kunne skære den, forklarer bilinspektør Per Bo Hansen om, hvad manglende erfaring på to hjul kan betyde.

Erfaring er netop hvad motorcyklisten mangler, og derfor kan han ikke holde sit køretøj på vejen under eftersættelsen, som ender brat ved byskiltet til Veksø.

Se hvordan motorcyklisten kommer galt af sted i videoen ovenfor, og husk, at du kan se endnu flere trafikanter, der bliver fanget på politiets kamera i programmet af samme navn på dplay.

I et tidligere afsnit af 'Fanget på politiets kamera' så en motorcyklist blive jagtet gennem København med op til 150 kilometer i timen. Video: Discovery Networks Danmark.

Vanvidsjagt gennem København