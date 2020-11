Koksede totalt: Derfor gik det galt

Det kørte langt fra på skinner for skuespiller Albert Harson Rosin og hans dansepartner, Jenna Bagge, i fredagens 'Vild med dans', hvor de indtog gulvet med en quickstep.

Dommerne var nemlig langt fra begejstrede for, hvad de så, og de påpegede blandt andet, at Albert Harson Rosin ikke helt havde styr på trinnene eller for den sags skyld takten.

Alligevel klarede parret sig videre til næste fredag takket være seerne, og efter afgørelsen mødte Ekstra Bladet dem til en snak. Her satte parret flere ord på, hvorfor det gik skævt fredag aften.

- Vi var lidt pressede til sidst. Det var ikke vores bedste dans, men det var en af de sjoveste, sagde Albert Harson Rosin og blev suppleret af Jenna Bagge:

- Vi stod som en af de tre tilbage, og så gik vi videre. Jeg fældede en lille tårer af lykke.

Albert Harson Rosin lagde ikke skjul på, at han har haft svært ved at lære quicksteppen.

- Det var ikke vores bedste dans. Det har været meget, meget svært for mig at være i holdning, imens jeg skulle give den gas i underkroppen, sagde han, mens Jenna Bagge fortsatte:

- Du er lidt i vejen, og man skal gøre det med et andet menneske, og det er svært at koordinere. Så vi er meget tilfredse med, at vi er gået videre.

Trods den svære quickstep klarede parret sig videre. Foto: Mogens Flindt

- Hvad var det præcis, der gik galt?

- Jeg tror ikke, at dansen har kørt helt smooth på noget tidspunkt. Vi fik først en dans op at stå i går, lød det fra Albert Harson Rosin.

- Du følte, at det gik så hurtigt, og at alle trinnene mindede om hinanden, så du kunne ikke nå at omstille altid, hvad det var, vi skulle. Og så skulle du også huske holdningen, sagde Jenna Bagge og fortsatte:

- Der er mange ting, der spiller ind i det. Det skal være hurtigt og fuld af energi, men stadig med holdning, og det har været lidt svært at få det hele til at spille sammen.

Derfor prisede parret sig også lykkelige for, at de til slut kunne ånde lettet op, da det stod klart, at de er videre til næste uges program.

- Jeg er virkelig stolt af, at vi er nået hertil, for der var et tidspunkt, hvor vi ikke havde en dans overhovedet, lød det med et grin fra Jenna.

