Komiker vækker opsigt: Nu udfordrer hun ham

Det er næppe gået én eneste følgers næse forbi, at tv-værten Christiane Schaumburg-Müller er ualmindeligt glad for at lægge dansevideoer af sig selv på Instagram.

Det startede under nedlukningen af Danmark, og nu er det er det blevet en fast ting, hun laver hver fredag som minimum.

Der er med andre ord dukket virkelig mange dansevideoer op i hendes 368.000 følgeres feed, og det har fået komikeren Ruben Søltoft til at lave en parodi, hvor han med et glimt i øjet gør tykt grin med Christianes videoer.

'Kæmpe tak for inspiration', skriver han til videoen, hvor han har tagget Christiane, og under videoen vælter ind med tusindvis af kommentarer og likes.

'Når coronaen blæser over, udfordrer jeg dig til en dance-off! Du vælger dansegulvet kan være dommer', skriver komikeren Mark Le Fêvre for eksempel.

'Undskyld mig Ruben - men du twerker jo vildt godt!', skriver radiovært Ida Sophia.

Udfordrer

Videoen er blevet hans mest sete video på Instagram nogensinde, og den er da også nået forbi 'Vild med dans'-værten, der er helt vild med komikerens påfund.

- Jeg er faktisk blevet så inspireret, at den dansevideo, jeg har lagt op i dag (fredag, red.), den har jeg faktisk udfordret ham i, og jeg håber, han vil tage udfordringen op, siger hun med et kæmpe smil, da Ekstra Bladet møder hende efter 'Vild med dans'.

Det er ikke alle, der vil finde det morsomt at få lavet en parodi af sig selv, men sådan har Christiane Schaumburg-Müller det ikke.

- Jeg elsker det. Mere af det, jeg synes, det er godt.

Christiane Schaumburg-Müller med sin medvært Sarah Grünewald. Foto: Mogens Flindt

Christiane Schaumburg-Müller, der har en fortid som professionel danser, afslører, at hun også vil have netop Ruben Søltoft i tankerne i den næste dansevideo, hun laver.

- Du siger, du har lavet en udfordring til ham. Hvad kan han vinde, hvis han består?

- Jeg har bare spurgt, om han vil tage imod udfordringen … jamen, hvad kan han vinde. Så kan vi sige, at hvis han er rigtig god til den, så skal han lave en dans, som jeg skal kopiere, smiler hun.

Se videoen, som Christiane Schaumburg-Müller har udfordret Ruben Søltoft i, herunder:

Bolden er kastet. Så må vi se, om Ruben Søltoft griber.