Kongelig dansker springer ud som DR-vært

Skulle man have lyst til at forlade den skinnende sommersol for en stund og slænge sig ind på sofaen, disker DR op med en række nyproducerede udsendelser.

På DR1 vil der være fokus på det nære, og hvad der optager os netop nu, og på DR2 vil man kunne se en række nye historiske og kulturelle programmer, oplyser DR i en pressemeddelelse.

Kigger man på programmerne, som sendes på DR2, vil professor og museumsdirektør Rane Willerslev i udsendelsen 'Små øer, store historier' rejse rundt på de danske småøer og berette om de historiske begivenheder, der har udspillet sig der.

Camilla af Rosenborg graver i historien

Bliver vi i historien, vil Camilla af Rosenborg i et andet og endnu unavngivet program undersøge, hvem de fattige danskere var, der for over 120 år siden sendte breve til hendes oldefar, kong Christian X, og finde ud af, hvad der siden hen er sket med dem.

Og så går programmet 'Kære Tove' ned i de 20 år, forfatteren var brevkasseredaktør på ugebladet Familie Journal, og samtidig tegne et portræt af tiden via eksperter, arkiv og de kvinder, der i sin tid skrev til Tove Ditlevsen, oplyser DR.

Der er også gensyn med komikeren Melvin Kakooza og livsstilseksperten Christine Feldthaus, som rejser rundt i landet og besøger fire danske luksushoteller, lyder det videre.

Dykker man ned i programmerne på DR1, kan man blandt andet komme i mesterlære hos forfatteren Bjarne Reuter, den michelinhædrede Geranium-kok Rasmus Kofoed, billedkunstner Michael Kvium, designer Naja Munthe, skuespillerinde Paprika Steen og musiker Tim Christensen, som lærer fra sig og giver tips og tricks, der har ført dem til tops inden for hver deres felt.

Og savner man Cirkusrevyen, vil Ulf Pilgaard, Lisbet Dahl og resten af holdet tage den aktuelle uge under kærlig behandling i programmet 'Revy på afstand', oplyser DR.

Ifølge DR taler udsendelserne direkte ind i tiden.

- Der er både programmer, der samler de mange, og noget til de særligt interesserede, når vi hen over sommeren kommer ud i hjørnerne af både vores kultur og land, siger DR's mediedirektør, Henriette Marielund, i pressemeddelelsen.