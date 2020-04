Konkurs under tv-program: - Det kom ikke som et chok

Casa Argentina gik konkurs under optagelserne til 'Med kniven for struben', og det kom ikke bag på Thomas Castberg

Tirsdag aften fik TV3-seerne lov til at se, da Thomas Castberg i 'Med kniven for struben' forsøgte at redde restauranten Casa Argentina i Vejle, hvor alt ikke kørte på skinner.

Allerede inden optagelserne, som fandt sted i foråret 2019, var helt afsluttede, gik det dog galt for restauranten.

Som det fremgik i slutningen af afsnittet, måtte restauranten lukke, og i april 2019 blev den taget under konkursbehandling efter en anmodning fra SKAT.

- Vi var kommet bagud med skatten af medarbejdernes lønninger. Det drejer sig om 250.000 kroner, og i skifteretten i mandags forsøgte vi at få en afdragsordning med SKAT. De tilbød os, at vi kunne betale 125.000 kroner nu og afdrage resten. Det havde vi ikke mulighed for, så derfor blev vi erklæret konkurs, sagde Heini Soria, som ejede Casa Argentina med sin hustru, Mariana Soria, for et år siden til Vejle Amts Folkeblad.

Thomas Castberg kritiserede Heinis måde at styre restauranten på i løbet af afsnittet. Foto: TV3

Ekstra Bladet har været i kontakt med Heini Soria, som ikke ønsker at stille op til interview i forbindelse med programmet, der tirsdag aften løb over skærmen.

I slutningen af TV3-programmet fortalte ægteparret dog, at det er er slut med at drive restaurant for dem, som det ser ud lige nu.

- Det er rigtig, rigtig kedeligt, og vi er sgu kede af det, men vi er også lettede. Der er ikke rigtig nogen - andre end skattevæsenet - der har brændt fingrene på det her, fortalte Heini i slutningen af 'Med kniven for struben'.

Det er anden gang, at ægteparret har forsøgt sig med at være restaurantejere. I 2017 valgte de at lukke selskabet bag spisestedet Café La Loca og åbne Casa Argentina. Ifølge Vejle Amts Folkeblad efterlod de dengang en gæld til Skat på 100.000 kroner.

Castberg: Konkursen var intet chok

Thomas Castberg fortæller til Ekstra Bladet, at han ikke vidste, hvad der ventede, da han sammen med tv-holdet tog ud for at besøge Casa Argentina igen i foråret 2019.

- Vores genbesøg var uanmeldt, så jeg fandt først ud af det, da jeg kom derhen. Jeg anede det ikke. Vi parkerede bilen et par gader derfra, og så fik jeg et kamera på nakken og gik derhen, hvor jeg kunne se, at der var lukket, siger han.

- Hvad tænkte du, da du så det?

- Altså, forudsigeligt er et stort ord, men det var også tydeligt, at jeg ikke ligefrem gik derfra i første omgang og tænkte: 'Den er hjemme!'. Så det kom ikke som et chok. Én ting er antallet af gæster, men noget andet er den lederstil, man har. Og der var ikke rigtig noget, der fungerede, siger Thomas Castberg og fortsætter:

- Hun (Mariana Soria, red.) var rigtig god, og det sagde jeg også til hende i programmet. Men den rette ramme var der bare ikke, og hun stod med en redningsvest og skulle redde et hangarskib. Så det kom ikke rigtig bag på mig.

Thomas Castberg blev mødt af en lukke restaurant, da han igen besøgte Casa Argentina. Foto: TV3

Over halvdelen lukker ned

Begge restauranter fra den igangværende sæson af 'Med kniven for struben' er gået konkurs, men det er noget, holdet bag TV3-programmet ofte oplever.

- Jeg tror, at minimum 50 procent af de deltagere, vi har med at gøre, stopper af den ene eller anden årsag. Nogle er presset hårdt økonomisk, og det er ikke dem alle, der fortæller det hele. Det gjorde Heini jo for eksempel ikke, siger han og peger på, at Casa Argentina-ejeren ikke havde fortalt om de penge, han skyldte SKAT.

- Og så kunne vi jo hjælpe ham herfra og til evighed. Han ville alligevel blive lukket, for det er det, som SKAT kan. De skal jo ikke spørge om lov. De lukker dig bare. Hvis vi ikke får hele sandheden, kan det være svært.

Se også: DR-kendis deler stor nyhed: - Det er overvældende

Thomas Castberg fortæller, at der er deltagere, som har formået at vende det rundt og skabt en god forretning, og han glæder sig over det, når det sker. Det gør det bare langt fra hver gang.

- Vi kan jo kun blande os i de finansielle forhold, de vil give os lov til. Vi er ikke ligesom 'Luksusfælden', så vi kommer ikke med et stykke papir, de skal underskrive, og så kan vi se alt. Vi må tage det, vi kan få, og hvis de glemmer at fortælle, at de skylder ti mio. kr. i banken, så ved vi det ikke.

TV3-kokken gør det klart, at selvom de gør meget for at hjælpe, så kræver det, at deltagerne selv er klar til at gøre en stor indsats.

- Jeg gør, hvad jeg kan for at hjælpe dem, men vi gør det også klart for dem til start og til slut, at vi har sparket døren ind, men de skal selv gå ind ad den og gøre det hårde arbejde. Hvis vi skal redde dem, så skal vi jo komme og aflevere en pose penge til dem eller sikre dem 1000 gæster om dagen, siger Thomas Castberg.