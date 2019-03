Kontroversiel realitydebutant: Jeg gør alt for at skabe splid

Der er lagt i ovnen til masser af fnidder og drama, så længe Abdul Gheith er en del af 'Ex on the Beach'

Hvis man skal pege på en deltager, der kan dele vandene i årets sæson af 'Ex on the Beach', så er 20-årige Abdul Gheith et rigtig, rigtig godt bud.

Det indtryk står tilbage, efter Ekstra Bladet mødte deltagerne i Mauritius, hvor programmet optages.

Fie Laursen med i vildt knaldeprogram

Abdul Gheith har nemlig ét overordnet mål med sin deltagelse, og det er at skabe så meget drama som overhovedet muligt.

- Jeg hygger mig hernede, har det sjovt og gør alt for at skabe lidt splid, stikke til folk og lave noget rigtig god drama, siger han uden at tøve.

Adspurgt hvorfor han dog vil skabe konflikter, lyder svaret:

- Jeg elsker det, og jeg synes, det er sjovt. Det er det, der tænder mig allermest. Jeg synes, det bliver for kedeligt, hvis vi bare hygger os alle sammen, som var det en lejrskole. Det er sgu ikke en lejrskole. Det er 'Ex on the Beach', mand.

Abdul Gheith er ny realitydeltager i 'Ex on the Beach'. Foto: Anthon Unger

Ligeglad

Abdul Gheith fortæller, at han har en helt særlig fremgangsmåde, som han er godt i gang med at praktisere i villaen, da avisen møder ham.

- Man lærer folk godt at kende til at starte med, og så finder man ud af, hvilke knapper man skal trykke på.

- Det lyder altså usympatisk?

- Det er jeg sgu ligeglad med. Jeg er ligeglad med, hvad folk tænker. Jeg er den type, jeg er, og jeg står ved det 100 procent. Så må folk enten kunne tage det eller lade være, siger han.

Knaldeprogrammet vender tilbage: Mød deltagerne her

Iskold og meget bestemt

Hans familie ved ikke, at han deltager i 'Ex on the Beach', da han har fortalt dem, at han skal være guide. Han forventer en mindre behagelig reaktion, når nyheden rammer.

- Jeg tror, der kommer til at være lidt drama, når de hører sandheden, men det er okay med mig. Jeg er iskold og en meget bestemt mand, der gør, hvad jeg kan lide, og hvad jeg synes om. Jeg gør, hvad der passer mig og skider på, hvad andre synes om mig, så længe jeg selv kan stå inde for den person, jeg er, slutter han af.

Programmet får premiere 17. marts og kan ses på Kanal 4 og Dplay.