'Korpset' er tilbage: - Primadonnaerne skal nok blive udfordret

Der er dem, der har det hele i munden, og så er der dem, der holder kæft og bare beviser, hvad de er gjort af.

Forskellene er til at få øje på, når TV2 i aften blænder op for en ny sæson af programmet 'Korpset', hvor en række danske mænd prøver kræfter med jægersoldater og en frømand.

- De mest irriterende typer er klart dem, der allerede fra starten udråber sig selv som vinder, siger Thomas Rathsack, der sammen med Erik B. Jørgensen fungerer som instruktører i programmet, ligesom de gjorde i sæson et og to. Denne gang får de selskab af en ny instruktør, den tidligere frømand Claus Victor Staun.

Se også: TV2-deltager skadet: Fik punkteret lunge under optagelser

- Den der kækheds-attitude gider vi ikke, for det er ofte dem, der ikke når så langt. Dem, der har overdreven tro på egne evner. Derimod kan vi rigtig godt lide dem, der er mere ydmyg. De skal selvfølgelig ikke være små bly violer, men det kan betale sig at være respektfuld og yde noget for holdet, siger Thomas Rathsack til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at instruktørerne har deres metoder til at få dem, der spiller mest Karl Smart til at falde ned.

- Primadonnaerne skal nok blive udfordret. Når de så gerne vil vise os, hvad de kan, skal de bestemt også have lov til det, siger han med et grin.

- Hvor hurtigt kan I instruktører gennemskue, hvem der er kæk og hvem der har råstyrken uden at blære sig med det?

- Der går et stykke tid. Når man ser de her store stærke mænd med tatoveringer og ad halsen, der ser barske ud, er det langt fra fordi, de er de bedste. Det kommer man også til at se i denne her sæson af 'Korpset'. Små senede terrier, der ikke ser ud af noget som helst, kan sagtens have en råstyrke og en attitude, som nogle af de store drenge ikke kan hamle op med. Sådan er det ikke altid, men det kan sagtens forekomme. Men det er klart de store tågehorn og egoer stikker hurtigt ud, siger han og fortæller, at det absolut fedeste ved at være instruktør er, når deltagerne virkelig rykker deres grænser og udvikler sig.

Kom med jægersoldaten til træning: Fysikken kan redde dit liv i kamp

En af de helt store ændringer i programmet i denne sæson er, at der kun er 12 deltager med mod 30 de foregående udgaver af 'Korpset'.

- Castingen har været noget mere omfattende denne her gang, så niveauet de starter på er højere end før. Rent fysisk burde de alle sammen kunne klare de otte dages udfordring, siger Thomas Rathsack, der uden at røbe for meget godt tør afsløre, at sådan kommer det ikke til at gå.

Ifølge den tidligere jægersoldat er der primært to typer mænd, der melder sig til udfordringer som dem, 'Korpset' byder på.

- Der er dem, der har haft nogle barske oplevelser og vilkår i deres liv, som gerne vil bevise, at de kan noget. At de kan udrette og præstere noget. Og så er der dem, der gerne vil udfordre deres egen fysiske formåen og grænse, siger han.

Det er i aften klokken 20, der er sæsonpremiere på 'Korpset' på TV2.