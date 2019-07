Kritikken hagler ned efter Fie Laursen-udmelding

Pernille Rosenkrantz-Theil er kommet i modvind over et forslag om at pålægge bloggere redaktøransvar

Lørdag aften delte den kendte blogger og influencer Fie Laursen et selvmordsbrev på sin Instagram-konto, der følges af flere end 300.000.

Fie Laursen skulle være i sikkerhed og under behandling, men hendes offentlige råb om hjælp blev først slettet efter knap to døgn. Indtil da lå det tilgængeligt for den 22-årige Laursens mange unge følgere.

Det fik tirsdag undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til at foreslå, at bloggere skal pålægges redaktøransvar, så de skal leve op til presseetiske regler.

Det skyldes, at techgiganter som Facebook og Instagram er uden for dansk lovgivnings rækkevidde, og derfor vil Rosenkrantz-Theil stille de enkelte såkaldte influencere til ansvar.

- Så ville hun (Fie Laursen, red.) kunne blive stillet til ansvar over for straffeloven i forbindelse med at lægge ting op, der går på tværs af de presseetiske regler, der påhviler en redaktør, forklarede ministeren til Ritzau.

Fie Laursen er blandt andet kendt som realitydeltager, forfatter og altså blogger. Foto: Janus Nielsen

Den udmelding faldt ikke i god jord i Folketinget.

Kritik fra kolleger

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, kritiserede forslaget på Twitter:

'Det her er altså et fejlskud, Pernille Rosenkrantz-Theil. Hvis man er selvmordstruet, skal man hjælpes, ikke straffes! Lad os styrke psykiatrien og kigge på delingstjenesternes ansvar i stedet. Håber, Fie har det bedre,' skriver hun.

Også de konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, er modstander.

'Wauw – sikke et svar fra den nye socialdemokratiske minister, Pernille Rosenkrantz-Theil: 'Kære selvmordstruede unge pige! Du skal kunne straffes qua dit redaktøransvar for dit offentlige selvmordsforsøg'. Sympatisk...', lyder det.

Fra Søren Søndergaard, medieordfører hos Enhedslisten, vækker forslaget også kritik.

- Det sidste, folk, der er ved at begå selvmord, tænker over, er vel medieansvarsloven, siger han til Politiken.

Skal have administratorer

Over for Ekstra Bladet understreger Rosenkrantz-Theil, at forslaget er tænkt som en hjælp til influencere og deres familier. Og at det ikke skal være presseetiske regler, som vi kender dem, men nogen, der er lavet specielt med influencers for øje.

Konkret foreslår hun, at influencere med et vist antal følgere skal være forpligtet til at have administratorer, der kan overtage deres profiler på sociale medier, hvis de bliver syge.

- Det er jo med henblik på at beskytte bloggerne i dette tilfælde Fie Laursen, hvor familien ender i den ulykkelige situation, at de ikke kan få lov til at tage opslaget ned. Ved at have retningslinjer, der gør det muligt at beskytte en blogger, hvis vedkommende bliver syg, er det også at beskytte omverdenen og i særdeleshed børn og unge, at vi får nogle bedre færdselsregler på internettet, forklarer hun.

- Hvad skulle en eventuel straf så være, hvis influencerne ikke lever op til de regler?

- Jamen Pressenævnet kan ikke straffe, og jeg forestiller mig egentlig samme model. Hensigten er, at man får gode refleksioner over ordentlig adfærd på sociale medier også. Jeg mener ikke, der er behov for, at vi indfører et strafregime.

- Men i det konkrete tilfælde har vi at gøre med en meget sårbar, ung pige. Virker det ikke lidt optimistisk at tro, at hun ville have åndsnærværelse til at tænke over nogle retningslinjer, der i øvrigt ikke er nogen konsekvens ved at overtræde ...

- Jo, det ville måske have været en bremseklods, men vores forslag er jo netop, at når man kommer over et vis antal følgere, ville Fie Laursen have været forpligtet til at udpege, hvem der tager over i hendes sted, hvis hun bliver syg, så de kunne hjælpe og beskytte hende ved at tage opslag ned, der ikke skal ligge der.

- Det er noget, vi kender fra de almindelige danske foreningsregler. Det er derfor, vi har formand og næstformand, så man ved, hvem der skal tage over, siger hun.

Kritik af techgiganter

Også Ekstra Bladets chefredaktør retter en kritik mod ministeren, som han mener, skyder på den forkerte i debatten.

'Det er giganterne bag, der skal ansvarliggøres. Facebook, Twitter og Instagram er udbydere af indhold på lige fod med traditionelle medier. Hvorfor bærer de så ikke samme ansvar? Hvorfor kan de ansvarsfrit viderebringe racistiske, grove, manipulerende, forkerte og selvmordstruede indlæg?'

- Pernille Rosenkrantz-Theil, hvordan kan det være, at du ikke retter kritikken mod Instagram, der har modtaget tusindvis af anmeldelser på de pågældende opslag?

- Jeg synes slet ikke, techgiganterne påtager sig nok ansvar. Der er alt for mange særligt børn og unge, der slår sig på, hvad der foregår på nettet i disse år. Techgiganterne kan ikke underlægges medieansvarsloven, fordi de ikke er på dansk jord, men det betyder ikke, at vi er magtesløse i Danmark. Vi kan sagtens kæmpe begge kampe samtidig, så techgiganterne får langt større ansvar for, hvordan de bygger deres algoritmer op samtidig med, at vi pålægger dem et ansvar for at få fjernet ting og få fjernet dem hurtigere.

Instagram valgte ikke at fjerne Fie Laursens opslag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Hvad foreslår du helt konkret at gøre over for Instagram og Facebook?

- Det har vi jo fremlagt. Vi mener, at man skal ind og kigge på algoritmerne. Det er alene techgiganterne, der kan ændre, og de er stærkt problematiske. Den regulering er for lille, som det er i dag, og det er en kamp, der skal kæmpes. Det skal bare ikke betyde, at vi ingenting gør ved de ting, vi kan gøre noget ved nu og her Folketingets medlemmer imellem, slår hun fast.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Instagram, der ikke har mulighed for at stille op til interview, men som leverer følgende skriftlige svar.

'Intet er mere vigtigt for os end vores brugeres sikkerhed', lyder det.

'Når vi modtager anmeldelser om selvskade eller selvmord, sender vi en besked til ejeren af profilen med information om, hvor de kan få hjælp og kontakter de relevante lokale myndigheder', understreges det.

'Vi forsøger at ramme den vanskelige balance mellem at lade folk dele deres kampe med mental sundhed, hvilket kan hjælpe dem med at få støtte, mens vi samtidig beskytter dem, der kunne blive påvirket af den type indhold.'