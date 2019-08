Kult-film får ny efterfølger

Keanu Reeves vender tilbage i rollen som Neo i den fjerde 'The Matrix'-film

Er du fan af kult-filmen 'The Matrix', så kan du godt begynde at glæde dig.

Den fjerde film i rækken er nemlig blevet officielt annonceret - og mange gamle kendinge vender tilbage. Det skriver det amerikanske medie Variety.

Den populære stjerne, Keanu Reeves, vender tilbage i sin rolle som 'Neo' i Matrix-universtet, mens også Carrie-Anne Moss er tilbage på rollelisten som 'Trinity'.

Filmen bliver desuden instrueret og skrevet af Lana Wachowski, som også skrev de tre første film i serien sammen med sin søster, og efter planen påbegyndes produktionen af filmen i 2020.

Warner Bros. Pictures står for produktion og distribuering af filmen, og det var dem, der annoncerede filmen tirsdag.

- Vi kunne ikke være mere begejstrede over at komme tilbage til 'The Matrix' med Lana, fortalte bestyrelsesformand Toby Emmerich.

De første tre film i serien - 'The Matrix', 'The Matrix Reloaded' og 'The Matrix Revolutions' - har tilsammen tjent mere en 10 milliarder kroner på verdensplan.

I år havde seriens første film, 'The Matrix', 20 års jubilæum.

