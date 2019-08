Kult-tegneserie bliver animationsfilm

Kult-tegneserien Freak Brothers - på dansk Flipkompagniet - får nu nyt liv. En række amerikanske nyhedsmedier skriver, at der nu skal laves en serie animationsfilm bygget over tegneserien.

Otte episoder af tyve minutter lyder det, at planen er for filmatiseringen, hvor de tre hippiers liv og genvordigheder, der inkluderer mængder af både alkohol, cannabisprodukter samt hårdere stoffer, atter vendes en gang.

Gilbert Shelton, der stod bag tegneserien, bliver part af produktionen, skriver de amerikanske medier. Og dermed må man vel håbe, at hippietrioens udflippede gøren og laden ikke gøres alt for familievenligt i forhold til det særdeles skæve liv, der beskrives i tegneserierne.

Det er planen, at serien står klar tidligt næste år.

Tegneserien er tidligere forsøgt dramatiseret som animationsfilm i 2006, men her strandede projektet.

Til gengæld nåede hippietrioen at være del i en uautoriseret pornofilm i 1973, der hed Up in Flames, ligesom de også har medvirket perifert i et afsnit af Simpsons.

Tegneserien The Fabulous Furry Freak Brothers så dagens lys i 1968, hvor den i første omgang kørte i en undergrundsavis i Texas.

Udover de tre stenere, Fat Freddy, Phineas og Freewheelin' Franklin, så indgår også Fat Freddys kat i mange at striberne.

Efterfølgende blev serien udgivet som regulære tegneserie-albums, der også udkom i Danmark.

I alt 14 albums nåede at udkomme, før serien stoppede.