Kun 17 år: 'X Factor'-dommer kan ikke holde tårerne tilbage

Alder er ingen hindring, hvis man har noget på hjerte.

Det giver 17-årige Patrick bevis for i aftenens afsnit af 'X Factor', hvor den unge mand fra Lolland træder ind foran dommerne bevæbnet med sin guitar. Her fortæller han, hvordan han efter efterskolen ikke kom ind på gymnasiet og i stedet viede sin tid til musikken.

Det har medført flere små spillejobs på 'slidte værtshuse', og da den unge mand synger en sang, han selv har skrevet, bliver det for meget for dommeren Nanna 'Oh Land' Fabricius, som det kan ses i videoen over artiklen.

Her triller tårerne ned på hendes kind.

- Jeg blev helt rørt, siger hun efter hans audition, mens en lamslået Ankerstjerne blot kan nikke anerkendende og udbryde:

- Wauw!

Enormt livsbekræftende

Nanna 'Oh Land' er i udlandet netop nu, men hun siger i en skriftlig kommentar.

- Jeg bliver rørt af Patrick, fordi jeg synes, det er enormt livsbekræftende, når der kommer en ind, som bare gør sin ting og er så indlevet i det, han gør. Det, synes jeg, er helt vildt rørende og stærkt. I en tåge, hvor der er en hel masse der prøver at være ligesom alle andre, så er det helt vildt rørende, når der kommer en ind, der bare er grænseløst sig selv, siger hun og fortsætter.

- I programmer som 'X Factor' tror jeg, at mange bliver rørt, når noget er sørgeligt, men jeg bliver ligeså rørt, når jeg oplever noget, som er fuld af liv, autentisk og livsbekræftende, og det synes jeg, Patrick var til sin audition.

