Kvindesag kuppede komikken

Det er efterhånden blevet pænt trendy at politisere et tv-show; tænk bare på Brad Pitt, der brugte årets Oscar-tale til at kritisere Trump, som det sig hør og bør sig i Hollywood.

Så er man sikret lidt såkaldt kant og en gratis omgang rygklapperi, ligesom de åbenbart har tænkt det på Zulu Comedy Galla, da man lod Sofie Linde disrupte årets sjovhedsshow med kvindesagen nede i kavalergangen.

Først søndag aften blev Zulu Comedy Galla sendt i sin fulde længde, hvorfor jeg personligt har savnet at se Lindes omdiskuterede ligestillingskamp i sin rette kontekst. TV2 skulle bruge mere end en uge på at redigere kiksere og kameravinkler, og alligevel kunne jeg dårligt få øje på en perfekt joke eller en kendt standupper, der ikke var Mick Øgendahl.

Måske det var en pointe i sig selv: Hvis de store stjerner bliver væk, så må værten jo være stjernen, altså Sofie Linde. Og så må reaktions-kameraet selvsagt pege på hendes ægtefælle, Joakim Ingversens, konstante latter-grimasser, selv om denne tatoverede flødebolle ret beset ikke havde et fnis med showet at gøre.

Jeg forventede en aften, der traditionen tro fokuserede på tidens hotte standupkomikere, men jeg fik bekræftet alle mine bange anelser; Zulu Comedy Galla handlede mest om Sofie Linde og hendes sært påklistrede feminist-agenda, der endte med at kuppe al komikken.



Selv optakten, hvor Lars Hjortshøj og Mikkel Klint Thorius i kraft af deres funny bones stod for en slags rød løber-passiar, fremstod manisk og uden retning. Skål, velkommen til, du er vildt sjov og vildt kendt (not!) og tak fordi du kom-agtigt. Den eneste overraskelse var, at Ane Høgsberg fra DR’s ’Alle hader feminister’-serie rent faktisk er standupkomiker. Det skjuler hun godt, men det gav da et lille varsel om, hvad vi havde i vente.

Indledningsvist hev Linde en trold ved navn Frederik Cilius op af brønden. Han fik lov at råbe løs om, at humoren sidder i pikken, og at Sofie er blevet godt fed i det.

Cilius må godt. Komikkens hierarki handler ofte ikke om, hvad der bliver sagt, men hvem der siger det. Hvem kan vi lide, og hvem kan vi ikke lide at gå over grænsen med?

Sofie Linde fik nævnt, at Peter Aalbæk via sin økolandsby havde klimakompenseret sig ud af #metoo. Ham kan vi ikke lide, forstås. Det grinte jeg af, mens det sjove i flere af indslagene fortabte sig i sløret indforståethed. De Fire Amigos, for eksempel, en fiktiv standup-gruppe. Jeg fattede nada ud over den afsluttende idé om at sætte et spørgsmålstegn bag betegnelsen Black Lives Matter? Det var upassende humor, lød pointen. Og sådan var der hele tiden et skær af selvcensur under hele gallaen.

Selv præsentationerne af årets nominerede talenter blev pakket ind i den tematiske ligestillingsfight. Sofie Linde skubbede en banan ned i halsen på et mandligt talent, hvis navn jeg af samme grund overså.

Der var selvfølgelig andre end Sofie på selve scenen, selv om der var langt imellem.

For eksempel et par såkaldte æsler, forstået som nyt talent. En ung kvinde ved navn Eva Jin ville jeg gerne have set meget mere af, tal om underspillet humor og timing frem for det overlæssede.

Brødrene Brygmann fik også lov at svanse rundt i en form for spejldans uden sammenhæng med resten. Og Malte Ebert gav den som karikatur på den mandefeministiske førsteelsker, der ’scorer pisse-billige point’, som Sofie Linde selv sagde det, mens hun slikkede hans ører. Sådan kan man underminere sine egne pointer, fordi det jo bare er for sjov det hele, ikke sandt?

Som da Christian Fuhlendorff jokede med at få et langt, savlende blowjob af Greta Thunberg. Hvilket han godt må sige, da de begge er sindslidende, forklarede han. Det var på kanten og en kærkommen befrielse, fordi den politiske korrekthed hele aftenen havde hvisket alt for højt fra sufflørkassen på sådan en frelst og forceret facon.

Vi er alle helt med på, at der er kønsmæssige konflikter i underholdningsbranchen, som der bestemt bliver arbejdet på at rette op på. Det er bare kedeligt at gøre til centrum for underholdningen.