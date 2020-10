Kvittede jobbet for knalde-tv

Fire nye navne til den kommende 'Ex on the Beach - All Stars' kan nu afsløres

Den kommende 'All Star'-udgave af 'Ex on the Beach', der har premiere på streamingtjenesten Dplay 1. november, bliver med en top-tunet 'Tyr' på deltagerlisten.

Programmet blev filmet i sensommeren i mondæne omgivelser i Nordsjælland.

Klar til knaldeprogrammet: - Der skal lægges billetter ind

Tidligere er Jeppe Bøg Risager, Frederik Skovbjerg, Line Maria Busk og Sidsel Borg afsløret som deltagere. De får selskab af Asbjørn 'Tyren' Nielsen, Kevin Sarpong, Tabita Thinggaard og Louise Balling Jensen.

- Jeg var faktisk lidt svær at overtale, siger Asbjørn 'Tyren' Nielsen, da Ekstra Bladet møder ham i villaen.

Programmet er kendt for at indeholde utroligt meget sex, og sikkerheden er i top. Foto: Janus Nielsen

- Jeg har jo mit arbejde, hvor jeg er startet op med coaching, ligesom jeg arbejdede for YouSee. Jeg endte med at sige op hos YouSee for at kunne være med her, siger han og tilføjer om 'Ex on the Beach':

- Det er jo ikke alle, der får lov til det her.

Det over to meter høje muskelbundt, Asbjørn, er tilbage. Foto: Janus Nielsen

Se de tre andre nye deltagere herunder.

Tv-kendis: - Det er helt slut

Kevin Sarpong

Kevin Sarpong var med i den allerførste udgave af 'Ex on the Beach' herhjemme. Nu er han tilbage. Foto: Janus Nielsen

- Det passede godt ind lige nu, og jeg var klar på en omgang mere, selvom jeg er blevet en Old G. De kalder mig den sorte George Clooney herinde, siger han med henvisning til, at dåbsattesten ved interviewet viser 29 år.

Dansk kendis: Stramt med tv-sex

Tabita Thinggaard

Tabita Thinggaard droppede sin frivillige pension, da der pludselig blev udvist interesse for hende igen. Foto: Janus Nielsen

- Jeg har sagt, at jeg er færdig med reality, og at jeg aldrig skal være med i noget igen, men det ændrede sig, da jeg blev ringet op og spurgt, om jeg ville tage en sæson mere. Det krævede ikke meget mere end det.

- Jeg har jo en del ex'er herinde allerede. Jeg har Asbjørn, som jeg hyggede med for ikke så lang tid siden. Han er bare min gode ven nu. Så er der Frederik, som jeg også har hygget med, mest fordi vi har været stive i byen, og så har der også været lidt med Jeppe, siger Tabita Thinggaard.

Louise Balling Jensen

Louise Balling Jensen fra sidste sæson vender tilbage. Foto: Janus Nielsen

- Det er fedt at være tilbage. Det er et nyt eventyr, denne gang med nogle mennesker, der råber lidt højere end sidst. Vi er én stor hønsegård herinde. Da jeg var med første gang, kendte ingen hinanden, og man gik forsigtigt frem. Sådan er det ikke nu.